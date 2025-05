„Pretty Little Baby” Connie Francis podbija świat 63 lata po premierze

fot. CEA Cache Agency / mat. pras.

W Polsce „Pretty Little Baby” również cieszy się wielką popularnością, a filmy z wykorzystaniem piosenki nagrały najpopularniejsze twórczynie internetowe, w tym Jeleniewska i Julia Żugaj.

Piosenka „Pretty Little Baby” Connie Francis z 1962 r. przeżywa niespodziewany renesans, zdobywając serca nowego pokolenia słuchaczy na całym świecie dzięki chwytliwej melodii i niewinnemu tekstowi z minionej epoki. Choć piosenka nie była hitem w momencie premiery, dziś – 63 lata później – stała się viralem na TikToku. Miliony użytkowników używają jej jako podkładu do filmików prezentujących stylizacje, dzieci, zwierzęta i nie tylko.

– Jestem zachwycona i wzruszona sukcesem „Pretty Little Baby”. Nagrałam ten utwór 63 lata temu, a świadomość, że nowe pokolenie zna mnie i moją muzykę, jest dla mnie ogromnym przeżyciem. Dziękuję wszystkim, dziękuję TikTokowi – mówi Connie Francis.

W ramach wydawnictwa „Pretty Little Baby – International Versions” utwór jest dostępny na platformach streamingowych w kilku wersjach językowych – francuskiej („La Seul Qui T’aime”), niemieckiej („Alle Jungen Leute”), włoskiej („Baby”), japońskiej („Kawaī Beibi”), hiszpańskiej („Linda Muchachita”) i szwedzkiej („Sjunger På Svenska”), jako wydawnictwo. Nagrania udostępniono w streamingu pierwszy raz w historii.

Imponujące wyniki 60-letniego hitu

Piosenka każdego dnia pojawia się w ok. 600 tys. kreacji na TikToku. Wśród użytkowników są celebryci i influencerzy, m.in. Kim Kardashian i North West, Kylie Jenner, Brook Monk, Jarred Jermaine czy Abbie Herbert. W USA utwór osiągnął pierwsze miejsca na listach Viral 50 i Top 50 TikToka. Od początku roku wykorzystano go w prawie 15 mln kreacji, co przełożyło się na ponad 10 miliardów odsłon.

„Pretty Little Baby” szturmem podbija też serwisy streamingowe. W ostatnim tygodniu piosenka wygenerowała ponad 14 milionów odsłuchów, wkakując na Viral Charts Spotify w 65 krajach – w tym na pierwsze miejsca zestawień w Indiach, Indonezji, na Filipinach, w Egipcie i Maroku oraz do Top 5 w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, RPA, Nowej Zelandii, Singapurze, Danii i Rumunii. Piosenka zajmuje obecnie 67. miejsce na Spotify Global Top 100 oraz 132. na Global Weekly. Na Global Daily Viral Songs uplasowało się na drugiej pozycji.

Piosenka pochodzi z albumu „Connie Francis Sings Second Hand Love & Other Hits” (1962), który dotarł do 111. Miejsca na liście Billboard Top 200.