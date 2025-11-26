CGM

„Presja Środowiska” Pezeta – nowy teledysk już dostępny

Artysta wraca do swojej najbardziej szczerej formy

2025.11.26

opublikował:

„Presja Środowiska” Pezeta – nowy teledysk już dostępny

Foto: Błażej Ciałowicz @b.bausz

W sieci pojawił się teledysk do utworu „Presja Środowiska”, pochodzącego z najnowszego albumu Pezeta „Muzyka Popularna”. Za produkcję kawałka odpowiada Auer, a w refrenach usłyszeć można Michała Lange, który nadaje numerowi dodatkowej emocjonalnej przestrzeni.

„Presja Środowiska” to numer, w którym Pezet powraca do swojej charakterystycznej, introspektywnej narracji. Jak podkreślają słuchacze, raper ponownie stawia na szczere, osobiste obserwacje. W opisie projektu zwrócono uwagę, że:

„Presja Środowiska to utwór, w którym Pezet wraca do swojej najbardziej szczerej i introspektywnej formy. Tekst balansuje między obserwacją a osobistym wyznaniem, a warstwa muzyczna łączy współczesne brzmienia z klasyczną rapową narracją.”

Nastrojowy, czarno-biały teledysk

Do numeru powstał klimatyczny, fabularyzowany teledysk utrzymany w czarno-białej stylistyce. Za reżyserię odpowiada Filip Bartczak, który po raz kolejny współpracuje z Pezetem przy jego projektach wizualnych. Klip podkreśla emocjonalny ciężar całego utworu, przedstawiając presję i oczekiwania społeczne jako symboliczne, mroczne otoczenie bohatera.

Promocja albumu „Muzyka Popularna” – trzy ekskluzywne koncerty

Pezet ogłosił także Trasę Popularną – trzy wyjątkowe wydarzenia koncertowe w 2026 roku, które mają zaprezentować całkowicie nową, zarówno wizualną, jak i muzyczną odsłonę artysty. Jak podkreśla jego ekipa, będzie to jeden z najbardziej rozbudowanych projektów scenicznych w karierze rapera.

Trasa Popularna 2026:

  • 28.03 – Katowice – MCK

  • 10.04 – Gdańsk/Sopot – Ergo Arena

  • 25.04 – Warszawa – COS Torwar

Bilety dostępne są na stronie: www.trasapopularna.pl

„Muzyka Popularna” – jeden z najbardziej oczekiwanych projektów Pezeta

Nowy album cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Fani doceniają dojrzałość tekstową, brzmienia łączące klasykę z nowoczesnością oraz szczerość, która zawsze była znakiem rozpoznawczym Pezeta. „Presja Środowiska” idealnie oddaje charakter całego projektu – emocjonalny, refleksyjny i zanurzony w rzeczywistych doświadczeniach artysty.

Tagi


Popularne newsy

Oliwka Brazil po spektakularnej metamorfozie. Raperka schudła ponad 20 kg i zachwyca nową figurą
NEWS

Oliwka Brazil po spektakularnej metamorfozie. Raperka schudła ponad 20 kg i zachwyca nową figurą

Kolejny po Peji raper odbył spotkanie z prezydentem Nawrockim
NEWS

Kolejny po Peji raper odbył spotkanie z prezydentem Nawrockim

Prokuratura podjęła decyzję w sprawie kawałka Janusza Korwin-Mikkego nagranego na #Hot16Challenge2
NEWS

Prokuratura podjęła decyzję w sprawie kawałka Janusza Korwin-Mikkego nagranego na #Hot16Challenge2

DJ Decks zostaje ambasadorem chińskiej marki samochodowej
NEWS

DJ Decks zostaje ambasadorem chińskiej marki samochodowej

22-letnia piosenkarka zamordowana w Los Angeles. W sprawę zamieszany jest gang
NEWS

22-letnia piosenkarka zamordowana w Los Angeles. W sprawę zamieszany jest gang

Quebonafide znowu zaskakuje. Raper został dyrektorem sportowym w klubie piłkarskim
NEWS

Quebonafide znowu zaskakuje. Raper został dyrektorem sportowym w klubie piłkarskim

Jennifer Lopez zarobiła miliony dolarów za prywatny koncert na ślubie milionerów
NEWS

Jennifer Lopez zarobiła miliony dolarów za prywatny koncert na ślubie milionerów

Polecane

CGM
De La Soul wyjaśniają, skąd naprawdę wziął się konflikt z Tupakiem

De La Soul wyjaśniają, skąd naprawdę wziął się konflikt z Tupakiem

Historia, która przeszła do legendy

2 godziny temu

CGM
Kanye West usuwa utwór „COUSINS” ze Spotify – raper kontynuuje czyszczenie katalogu

Kanye West usuwa utwór „COUSINS” ze Spotify – raper ...

Utwór "COUSINS", wydany pierwotnie w kwietniu, wzbudził ogromne emocje

6 godzin temu

CGM
22-letnia piosenkarka zamordowana w Los Angeles. W sprawę zamieszany jest gang

22-letnia piosenkarka zamordowana w Los Angeles. W sprawę zamieszany j ...

Do tragedii doszło w sobotę

8 godzin temu

CGM
Chrisean Rock przyznaje, że żałuje, że ma dziecko z Bluefacem

Chrisean Rock przyznaje, że żałuje, że ma dziecko z Bluefacem

"Czasami życzyłabym sobie, żeby nigdy nie urodziłam Chrisean Jr"

8 godzin temu

CGM
Nas i DJ Premier ujawniają szczegóły nadchodzącego albumu „Light-Years”

Nas i DJ Premier ujawniają szczegóły nadchodzącego albumu „Light ...

Powrót do klasycznego brzmienia hip-hopu

8 godzin temu

CGM
Lil Yachty o dissie Eminema: „To było niesamowite”

Lil Yachty o dissie Eminema: „To było niesamowite”

Ciekawe podejście do dissu Eminema

9 godzin temu