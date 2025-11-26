„Presja Środowiska” Pezeta – nowy teledysk już dostępny

Foto: Błażej Ciałowicz @b.bausz

W sieci pojawił się teledysk do utworu „Presja Środowiska”, pochodzącego z najnowszego albumu Pezeta „Muzyka Popularna”. Za produkcję kawałka odpowiada Auer, a w refrenach usłyszeć można Michała Lange, który nadaje numerowi dodatkowej emocjonalnej przestrzeni.

„Presja Środowiska” to numer, w którym Pezet powraca do swojej charakterystycznej, introspektywnej narracji. Jak podkreślają słuchacze, raper ponownie stawia na szczere, osobiste obserwacje. W opisie projektu zwrócono uwagę, że:

„Presja Środowiska to utwór, w którym Pezet wraca do swojej najbardziej szczerej i introspektywnej formy. Tekst balansuje między obserwacją a osobistym wyznaniem, a warstwa muzyczna łączy współczesne brzmienia z klasyczną rapową narracją.”

Nastrojowy, czarno-biały teledysk

Do numeru powstał klimatyczny, fabularyzowany teledysk utrzymany w czarno-białej stylistyce. Za reżyserię odpowiada Filip Bartczak, który po raz kolejny współpracuje z Pezetem przy jego projektach wizualnych. Klip podkreśla emocjonalny ciężar całego utworu, przedstawiając presję i oczekiwania społeczne jako symboliczne, mroczne otoczenie bohatera.

Promocja albumu „Muzyka Popularna” – trzy ekskluzywne koncerty

Pezet ogłosił także Trasę Popularną – trzy wyjątkowe wydarzenia koncertowe w 2026 roku, które mają zaprezentować całkowicie nową, zarówno wizualną, jak i muzyczną odsłonę artysty. Jak podkreśla jego ekipa, będzie to jeden z najbardziej rozbudowanych projektów scenicznych w karierze rapera.

Trasa Popularna 2026:

28.03 – Katowice – MCK

10.04 – Gdańsk/Sopot – Ergo Arena

25.04 – Warszawa – COS Torwar

Bilety dostępne są na stronie: www.trasapopularna.pl