Poznaliśmy szczegóły pogrzebu Stanisława Soyki

21 sierpnia w wieku 66 lat zmarł Stanisław Soyka. Smutne wieści dotarły do nas z Sopotu, w którym artysta miał w dniu śmierci wystąpić jako jedna z gwiazd Top Of The Top Festivalu. W mediach społecznościowych pojawiły się dziś informacje dotyczące pogrzebu artysty. Ceremonia odbędzie się 8 września w południe w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Alfreda Nobla 16 w Warszawie. O godz. 14.00 na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe.

Zamiast kwiatów wsparcie lubelskiego hospicjum

„W tym trudnym dla nas czasie prosimy o uszanowanie naszej prywatności, nie wykonywanie zdjęć oraz o powstrzymanie się od składania kondolencji. Pragniemy pożegnać naszego Bliskiego w atmosferze ciszy, skupienia i wspólnej modlitwy. Zamiast kwiatów, prosimy o wsparcie finansowe dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia (Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia)” – apeluje rodzina zmarłego.