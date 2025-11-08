Poznaliśmy przyczynę śmierci Pono

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Świat polskiego hip-hopu pogrążony jest w żałobie. Zmarł Pono, członek Zip Składu i Zipery.

Sokół żegna przyjaciela: „Kocham Cię, bracie. Do zobaczenia kiedyś”

Wieść o śmierci Pono wstrząsnęła fanami i środowiskiem hip-hopowym. Sokół przekazał smutną informację za pośrednictwem swojego Instagrama:

– Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś – napisał raper.

Pono miał 49 lat.

Przyczyna śmierci ujawniona

W podcaście „1 NA 1” Muniek Staszczyk zdradził w rozmowie z Arturem Rawiczem lider zespołu T.Love powiedział, że skontaktował się z Sokołem, który poinformował go, iż Pono zmarł z powodu zawału serca.

Muniek przyznał, że choć nie znał Pono tak dobrze jak Sokoła, to zawsze postrzegał go jako serdecznego, pozytywnego człowieka.