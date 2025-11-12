Poznaliśmy pierwszą uczestniczkę Eurowizji. To gwiazda programu „Love Island”

CGM

Cypr jako pierwszy kraj w Europie odkrył swoje karty przed przyszłoroczną Eurowizją

2025.11.12

Antigoni z „Love Island” pojedzie na Eurowizję. Cypr ogłasza pierwszą reprezentantkę konkursu 2026

Cypr jako pierwszy kraj w Europie odkrył swoje karty przed przyszłoroczną Eurowizją. W 2026 roku państwo reprezentować będzie Antigoni, piosenkarka i autorka tekstów o grecko-cypryjskich korzeniach, znana widzom z brytyjskiego reality show Love Island.

To właśnie ona stanie na scenie 70. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbędzie się w maju w Wiedniu. Decyzja o wyborze artystki została ogłoszona 6 listopada przez cypryjskiego nadawcę CyBC, kończąc tygodnie spekulacji i plotek.

Od Soundclouda do największej sceny Europy

Antigoni ma 29 lat i pochodzi z północnego Londynu. Jej matką to znana brytyjska prezenterka Tonia Buxton, ale sama wokalistka od lat idzie własną drogą. W muzyce łączy pop, hip-hop i tradycyjne brzmienia buzuki – greckiego instrumentu, który dodaje jej piosenkom charakterystycznego klimatu śródziemnomorskiego romansu.

Swoje pierwsze utwory publikowała w 2015 roku w internecie. Od tamtej pory wydała debiutancką EP-kę, zdobyła popularność w mediach społecznościowych i – co najważniejsze – nie przestała marzyć o Eurowizji. W 2023 roku zgłaszała się do greckich preselekcji, ale bez powodzenia. Wtedy zapowiedziała:

„Nie przestanę próbować, dopóki nie stanę na tej scenie.”

Udział w „Love Island” otworzył jej drzwi do wielkiej rozpoznawalności, ale to muzyka pozostaje jej największą pasją. Antigoni koncertowała już z takimi gwiazdami jak Eleni Foureira (Cypr) i Marina Satti (Grecja), a także wystąpiła z zespołem aktora Jasona Momoi, znanego z roli Aquamana.

Cypr na Eurowizji – historia pasji i sukcesów

Cypr jest jednym z najdłużej występujących krajów w historii Eurowizji – po raz pierwszy wziął udział w 1981 roku. Od tego czasu pojawił się w konkursie 40 razy, a 10 razy znalazł się w pierwszej dziesiątce. Największy triumf przyszedł w 2018 roku, gdy Eleni Foureira z ognistym utworem Fuego zdobyła drugie miejsce.

Ostatni reprezentant, Theo Evan, w 2025 roku nie zdołał przejść półfinałów, ale Cypr nie traci zapału. W tym roku kraj liczy, że młoda energia Antigoni przyniesie długo oczekiwane zwycięstwo.

Eurowizja 2026 – powrót do Wiednia

Jubileuszowa, 70. edycja Eurowizji odbędzie się w Austrii, po zeszłorocznym zwycięstwie artysty JJ z piosenką Wasted Love. Konkurs rozegra się w wiedeńskiej Wiener Stadthalle, a koncerty półfinałowe i finał zaplanowano odpowiednio na 12, 14 i 16 maja.

Do tej pory udział potwierdziło 30 państw, choć pełna lista ma zostać ujawniona dopiero pod koniec roku. W grudniu odbędzie się również dyskusja na temat ewentualnego udziału Izraela, co może wpłynąć na skład uczestników. Polska swojego reprezentanta wybierze 14 lutego podczas krajowych preselekcji.

Antigoni już zapowiedziała, że jej eurowizyjny utwór „połączy tradycję z nowoczesnością” i „pokaże Cypr w świetle, jakiego nikt jeszcze nie widział”. Czy jej marzenie o wygranej się spełni? Odpowiedź poznamy w maju w Wiedniu.

