Szukaj
CGM

Poznaliśmy gości zaproszonych na nowy album Mobb Depp

Takie grono zapowiada zdecydowanie piękną płytę.

2025.09.17

opublikował:

Poznaliśmy gości zaproszonych na nowy album Mobb Depp

Osiem lat po śmierci Prodigy’ego fani Mobb Deep doczekają się nowego albumu grupy. Kilka dni temu w internecie pojawił się singiel „Against the World”, który zapowiada szykowany na 10 października album „Infinite”, nad którym Havoc pracował wspólnie z The Alchemistem. Właśnie poznaliśmy gości zaproszonych na płytę i cóż – na papierze wygląda to doskonale. W trzech kawałkach ma się pojawić Nas, ponadto usłyszymy Clipse, Raekwona, Ghostface’a, Jorję Smith, H.E.R., Big Noyda, w jednym z utworów pojawi się także Kool G Rap.

„Infinite” ukaże się nakładem wytwórni Nasa Mass Appeal.

Mobb Deep – „Infinite” – tracklista:

1. Against the World
2. Gunfire
3. Easy Bruh
4. Look at Me ft. Clipse
5. The M. The O. The B. ft. Big Noyd
6. Down for You ft. Nas and Jorja Smith
7. Taj Mahal
8. Mr. Magik
9. Score Points
10. My Era
11. Pour the Henny ft. Nas
12. Clear Black Nights ft. Raekwon and Ghostface Killah
13. Discontinued
14. Love the Way (Down for You Part 2) ft. Nas, Kool G Rap, and H.E.R.
15. We the Real Thing

Tagi


Popularne newsy

Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy list gończy
NEWS

Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy list gończy

10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków
NEWS

10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”
NEWS

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”

Zmarł wokalista popularnej metalowej grupy
NEWS

Zmarł wokalista popularnej metalowej grupy

Najtrudniejsza w realizacji scena z musicalu „PÓŁNOC / POŁUDNIE” niemal w całości z niego wyleciała
NEWS

Najtrudniejsza w realizacji scena z musicalu „PÓŁNOC / POŁUDNIE” niemal w całości z niego wyleciała

Malik, czy ty byłeś gangsterem? Raper odpowiedział
NEWS

Malik, czy ty byłeś gangsterem? Raper odpowiedział

Filipek oszukany na 20 tys. zł. „Zrobiłem bardzo złą rzecz”
NEWS

Filipek oszukany na 20 tys. zł. „Zrobiłem bardzo złą rzecz”

Polecane

CGM
Malik Montana odpowiada na zarzuty o demoralizowanie polskiej młodzieży

Malik Montana odpowiada na zarzuty o demoralizowanie polskiej młodzież ...

"Coś w tym jest, stary".

2 godziny temu

CGM
Robbie Williams przesuwa premierę płyty. Artysta boi się konkurencji?

Robbie Williams przesuwa premierę płyty. Artysta boi się konkurencji?

Wokalista bardzo chce przegonić The Beatles?

2 godziny temu

CGM
Cardi B jest w ciąży

Cardi B jest w ciąży

Kto będzie ojcem dziecka raperki?

5 godzin temu

CGM
Najtrudniejsza w realizacji scena z musicalu „PÓŁNOC / POŁUDNIE” niemal w całości z niego wyleciała

Najtrudniejsza w realizacji scena z musicalu „PÓŁNOC / POŁUDNIE& ...

"Nie sprawdziła się na ekranie, choć dobrze wyglądała na papierze".

6 godzin temu

CGM
Plus i Sztoss z singlem „Adres”

Plus i Sztoss z singlem „Adres”

Artyści przygotowali jeszcze jedną niespodziankę.

7 godzin temu

CGM
Matt Cameron wyjaśnił powody swojego rozstania z Pearl Jamem

Matt Cameron wyjaśnił powody swojego rozstania z Pearl Jamem

Czy to znaczy, że możemy się szykować na powrót Soundgarden?

8 godzin temu