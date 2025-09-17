Poznaliśmy gości zaproszonych na nowy album Mobb Depp

Osiem lat po śmierci Prodigy’ego fani Mobb Deep doczekają się nowego albumu grupy. Kilka dni temu w internecie pojawił się singiel „Against the World”, który zapowiada szykowany na 10 października album „Infinite”, nad którym Havoc pracował wspólnie z The Alchemistem. Właśnie poznaliśmy gości zaproszonych na płytę i cóż – na papierze wygląda to doskonale. W trzech kawałkach ma się pojawić Nas, ponadto usłyszymy Clipse, Raekwona, Ghostface’a, Jorję Smith, H.E.R., Big Noyda, w jednym z utworów pojawi się także Kool G Rap.

„Infinite” ukaże się nakładem wytwórni Nasa Mass Appeal.

Mobb Deep – „Infinite” – tracklista:

1. Against the World

2. Gunfire

3. Easy Bruh

4. Look at Me ft. Clipse

5. The M. The O. The B. ft. Big Noyd

6. Down for You ft. Nas and Jorja Smith

7. Taj Mahal

8. Mr. Magik

9. Score Points

10. My Era

11. Pour the Henny ft. Nas

12. Clear Black Nights ft. Raekwon and Ghostface Killah

13. Discontinued

14. Love the Way (Down for You Part 2) ft. Nas, Kool G Rap, and H.E.R.

15. We the Real Thing