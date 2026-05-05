Popularnośc Biebera wystrzeliła jeszcze bardziej na streamingach po wystepie na Coachelli

fot. Rory Kramer / @rorykramer

Występ na Coachelli 2026 okazał się ogromnym sukcesem dla Justina Biebera. Artysta nie tylko powrócił na scenę po dłuższej przerwie, ale także zanotował spektakularny wzrost popularności w serwisach streamingowych.

Wielki powrót na scenę w USA

Dwa headlinerskie koncerty podczas Coachelli były pierwszymi dużymi występami Biebera w Stanach Zjednoczonych od czasu trasy „Justice” w 2022 roku. Wydarzenie przyciągnęło ogromną uwagę fanów i mediów, a sam artysta zadbał o wyjątkowe show.

Na scenie pojawili się liczni goście specjalni, m.in. Billie Eilish, SZA, Wizkid czy Tems, co dodatkowo podkręciło zainteresowanie występami.

Ogromny wzrost streamów na Spotify

Efekty koncertów były natychmiastowe. Według danych analitycznych, w tygodniu po drugim weekendzie festiwalu liczba odtworzeń utworów Biebera na Spotify osiągnęła około 431 milionów.

To oznacza wzrost o blisko 1800% w porównaniu do jego wcześniejszej średniej tygodniowej, która wynosiła około 22,8 miliona streamów.

Skok popularności już przed festiwalem

Co ciekawe, wzrost zainteresowania muzyką Biebera był widoczny jeszcze przed samą Coachellą. W tygodniach poprzedzających wydarzenie liczba odtworzeń systematycznie rosła, co sugeruje, że jego powrót był szeroko wyczekiwany.

Po pierwszym weekendzie festiwalu liczba streamów gwałtownie wzrosła, a drugi występ tylko umocnił ten trend.

Miliony dolarów za występy

Poza sukcesem streamingowym, występy na Coachelli przyniosły również ogromne zyski finansowe. Szacuje się, że Justin Bieber mógł zarobić ponad 10 milionów dolarów za oba koncerty.

To pokazuje, jak duże znaczenie mają dziś festiwale nie tylko w kontekście promocji, ale także bezpośrednich przychodów artystów.

Efekt Coachelli nadal działa

Choć liczba streamów po festiwalu nieco spadła względem rekordowego tygodnia, nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W kolejnych dniach po wydarzeniu utwory Biebera generowały setki milionów odtworzeń.

To potwierdza, że występ na Coachelli miał długofalowy wpływ na jego popularność.