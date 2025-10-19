Popek wyspowiada się u Wojewódzkiego. „Od poukładanych idoli różnie się jedynie tym, że oni robią gorsze rzeczy ale ukrywają je pod aksamitnym PR”.

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Popek wyspowiada się u Kuby Wojewódzkiego – szczery wywiad w TVN

Popek pojawi się w nowym odcinku programu Kuby Wojewódzkiego, emitowanym na antenie TVN. Raper znany z kontrowersyjnych wypowiedzi i odważnego stylu zapowiada szczery wywiad, w którym opowie o swoim życiu, błędach i planach na przyszłość.

„Może i mam pocięty ryj, nagrywam wulgarne piosenki, pół Polski mnie kocha, a pół nienawidzi, ale jestem tylko człowiekiem i każdy z nas popełnia błędy. Mam rodzinę, pasje, staram się żyć normalnie. Od poukładanych idoli z pierwszych stron gazet różnię się jedynie tym, że oni robią znacznie gorsze rzeczy, ale ukrywają je pod aksamitnym PR. Sprawę największej afery w polskim show-biznesie wyjaśnił już sąd – nie dopuściłem się żadnego czynu zabronionego, a za głupie żarty przepraszam. Ten temat zamknęliśmy całkowicie i ostatecznie na podcaście Wojewódzki Kedzierski – zapraszam do odsłuchu” – napisał Popek pod postem na Instagramie Kuby.

Popek wraca do mediów po aferze

Ostatnie miesiące były dla Popka wyjątkowo burzliwe. Raper trafił na nagłówki portali po tzw. „aferze z psem”, która wywołała ogromne emocje wśród internautów i fanów muzyki. Występ u Kuby Wojewódzkiego będzie dla niego okazją do publicznego wyjaśnienia kontrowersji i pokazania swojej perspektywy.

Czego możemy się spodziewać po odcinku?

W rozmowie z Kubą Wojewódzkim Popek poruszy nie tylko temat afery, ale także swoje doświadczenia z kariery muzycznej, życia w show-biznesie i plany na przyszłość. Fani liczą, że artysta zdradzi również szczegóły dotyczące swoich nowych projektów muzycznych.

W odcinku obok Popka pojawi się także Bartek Kotschedoff – aktor znany z produkcji takich jak „Ultraviolet” czy „Pułapka”.