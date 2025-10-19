Szukaj
CGM

Popek wyspowiada się u Wojewódzkiego. „Od poukładanych idoli różnie się jedynie tym, że oni robią gorsze rzeczy ale ukrywają je pod aksamitnym PR”.

"Nie dopuściłem się żadnego czynu zabronionego, a za głupie żarty przepraszam"

2025.10.19

opublikował:

Popek wyspowiada się u Wojewódzkiego. „Od poukładanych idoli różnie się jedynie tym, że oni robią gorsze rzeczy ale ukrywają je pod aksamitnym PR”.

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Popek wyspowiada się u Kuby Wojewódzkiego – szczery wywiad w TVN

Popek pojawi się w nowym odcinku programu Kuby Wojewódzkiego, emitowanym na antenie TVN. Raper znany z kontrowersyjnych wypowiedzi i odważnego stylu zapowiada szczery wywiad, w którym opowie o swoim życiu, błędach i planach na przyszłość.

„Może i mam pocięty ryj, nagrywam wulgarne piosenki, pół Polski mnie kocha, a pół nienawidzi, ale jestem tylko człowiekiem i każdy z nas popełnia błędy. Mam rodzinę, pasje, staram się żyć normalnie. Od poukładanych idoli z pierwszych stron gazet różnię się jedynie tym, że oni robią znacznie gorsze rzeczy, ale ukrywają je pod aksamitnym PR. Sprawę największej afery w polskim show-biznesie wyjaśnił już sąd – nie dopuściłem się żadnego czynu zabronionego, a za głupie żarty przepraszam. Ten temat zamknęliśmy całkowicie i ostatecznie na podcaście Wojewódzki Kedzierski – zapraszam do odsłuchu” – napisał Popek pod postem na Instagramie Kuby.

Popek wraca do mediów po aferze

Ostatnie miesiące były dla Popka wyjątkowo burzliwe. Raper trafił na nagłówki portali po tzw. „aferze z psem”, która wywołała ogromne emocje wśród internautów i fanów muzyki. Występ u Kuby Wojewódzkiego będzie dla niego okazją do publicznego wyjaśnienia kontrowersji i pokazania swojej perspektywy.

Czego możemy się spodziewać po odcinku?

W rozmowie z Kubą Wojewódzkim Popek poruszy nie tylko temat afery, ale także swoje doświadczenia z kariery muzycznej, życia w show-biznesie i plany na przyszłość. Fani liczą, że artysta zdradzi również szczegóły dotyczące swoich nowych projektów muzycznych.

W odcinku obok Popka pojawi się także Bartek Kotschedoff – aktor znany z produkcji takich jak „Ultraviolet” czy „Pułapka”.

Tagi


Popularne newsy

Eminem ma nową dziewczynę. Jego wybranką jest jego wieloletnia makijażystka
NEWS

Eminem ma nową dziewczynę. Jego wybranką jest jego wieloletnia makijażystka

Czy Live Nation zapowiedziało właśnie koncert Wu Tang Clanu w Polsce?
NEWS

Czy Live Nation zapowiedziało właśnie koncert Wu Tang Clanu w Polsce?

Selena Gomez odpowiada na zaczepkę Hailey Bieber: „Nie ma to wpływu na moje życie”
NEWS

Selena Gomez odpowiada na zaczepkę Hailey Bieber: „Nie ma to wpływu na moje życie”

Tymański tłumaczy się z odwołanych koncertów: „Nasz były management przeszarżował z oceną sprzedaży koncertów”
NEWS

Tymański tłumaczy się z odwołanych koncertów: „Nasz były management przeszarżował z oceną sprzedaży koncertów”

Nie żyje muzyk Limp Bizkit. Artysta miał 48 lat
NEWS

Nie żyje muzyk Limp Bizkit. Artysta miał 48 lat

Reprezentant Polski w piłce nożej, znany z ostrych komentarzy, pełen podziwu dla Pezeta
NEWS

Reprezentant Polski w piłce nożej, znany z ostrych komentarzy, pełen podziwu dla Pezeta

50 Cent wprowadza na rynek luksusowy koniak Branson 505. Cena butelki trunku szokuje
NEWS

50 Cent wprowadza na rynek luksusowy koniak Branson 505. Cena butelki trunku szokuje

Polecane

CGM
Bedoes 2115: „Od 18 roku życia napiłem się dwa razy (…) Nigdy w dorosłości nie brałem narkotyków”

Bedoes 2115: „Od 18 roku życia napiłem się dwa razy (…) Nigdy w ...

Abstynencja jako wybór stylu życia

46 minut temu

CGM
Pitbull wraca do Polski. Live Nation zapowiedziało koncert na Stadionie Narodowym

Pitbull wraca do Polski. Live Nation zapowiedziało koncert na Stadioni ...

Weekendowy festiwal ogłoszeń od Live Nation

1 godzinę temu

CGM
Reprezentant Polski w piłce nożej, znany z ostrych komentarzy, pełen podziwu dla Pezeta

Reprezentant Polski w piłce nożej, znany z ostrych komentarzy, pełen p ...

W tle mecz FC Barcelony

11 godzin temu

FOTO
Julia Wieniawa na zdjęciach z koncertu w Warszawie

Julia Wieniawa na zdjęciach z koncertu w Warszawie

Julka zagrała w Stodole w ramach trasy "Światłocienie"

11 godzin temu

CGM
Post Malone pozwany przez byłego kierowcę limuzyny na miliony dolarów

Post Malone pozwany przez byłego kierowcę limuzyny na miliony dolarów

Mężczyzna domaga się milionów dolarów od rapera za udział w jego teledysku

12 godzin temu

CGM
Kylie Jenner zapowiada album po debiucie muzycznym jako King Kylie. „Nie wydaje mi się żebym była kimś takim jak Adele”

Kylie Jenner zapowiada album po debiucie muzycznym jako King Kylie. &# ...

Kylie Jenner o planach muzycznych

12 godzin temu