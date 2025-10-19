Pitbull wraca do Polski. Live Nation zapowiedziało koncert na Stadionie Narodowym

Szukaj
2025.10.19

Fani muzyki mają powody do radości! Agencja Live Nation Polska ogłosiła kolejne gorące wydarzenie koncertowe. Po zapowiedzi występu legendarnej grupy Wu-Tang Clan w łódzkiej Atlas Arenie, przyszedł czas na prawdziwą bombę – Pitbull wraca do Polski!

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na profilu Live Nation na Facebooku, Pitbull wystąpi na Stadionie Narodowym w Warszawie. Choć dokładna data koncertu nie została jeszcze ujawniona, już teraz wiadomo, że wydarzenie zapowiada się jako jedno z największych muzycznych show 2025 roku.

Pitbull w Polsce

Przypomnijmy, że Pitbull, znany z hitów takich jak “Give Me Everything”, “Timber” czy “Fireball”, w 2024 roku zagrał dwa wyprzedane koncerty w krakowskiej Tauron Arenie. Towarzyszył mu wtedy Shaggy, a wydarzenie spotkało się z ogromnym entuzjazmem fanów.

Teraz artysta powraca z jeszcze większym rozmachem – koncert w Warszawie ma odbyć się na Stadionie Narodowym, co sugeruje, że organizatorzy spodziewają się dziesiątek tysięcy fanów.

Pitbull na Stadionie Narodowym – wielkie muzyczne show

Występ Pitbulla w Warszawie to kolejny dowód na to, że Polska staje się jednym z najważniejszych punktów koncertowych na mapie światowych tras. Artysta znany z energetycznych występów i niezwykłego kontaktu z publicznością z pewnością zapewni fanom niezapomniane widowisko.

Więcej informacji o wydarzeniu, supportach oraz biletach poznamy już wkrótce.

