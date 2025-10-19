Pitbull wraca do Polski. Live Nation zapowiedziało koncert na Stadionie Narodowym

Fani muzyki mają powody do radości! Agencja Live Nation Polska ogłosiła kolejne gorące wydarzenie koncertowe. Po zapowiedzi występu legendarnej grupy Wu-Tang Clan w łódzkiej Atlas Arenie, przyszedł czas na prawdziwą bombę – Pitbull wraca do Polski!

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na profilu Live Nation na Facebooku, Pitbull wystąpi na Stadionie Narodowym w Warszawie. Choć dokładna data koncertu nie została jeszcze ujawniona, już teraz wiadomo, że wydarzenie zapowiada się jako jedno z największych muzycznych show 2025 roku.

>