Po 17 latach, Ważka nadal rapuje do maczety jak do mikrofonu. Memiczne „Życie ostre jak maczeta” doczekało się kontynuacji

W nowej odsłonie numeru udzielił się Arab

2025.11.09

opublikował:

Po 17 latach, Ważka nadal rapuje do maczety jak do mikrofonu. Memiczne „Życie ostre jak maczeta” doczekało się kontynuacji

Po 17 latach od wydania kultowego memu muzycznego „Życie ostre jak maczeta” Ważka G21 wraca z kontynuacją – „Życie ostre jak maczeta 2”. W nowym numerze wspiera go Arab, a za produkcję odpowiadają 4CA$H (bit i mix) oraz Marcelin (skrecze). Teledysk przygotował Massey.

📌 Powrót do internetowej klasyki – co się zmieniło?

Utwór zyskał status kultowego memu w polskim undergroundzie. Teraz Ważka G21 i Arab postanowili podjąć próbę reaktywacji i zaprezentować słuchaczom nową odsłonę. W komunikacie pod klipem padają słowa:

„Dzisiaj nadszedł czas na drugą część. ‘Życie ostre jak maczeta 2’ – Reaktywacja. Z udziałem Araba. Będzie gruby rozpi*rdol.”

🎥 Produkcja i formuła numeru

  • Za montaż teledysku odpowiada Massey.

  • Bit i mix: 4CA$H.

  • Skrecze: Marcelin.

  • Tekst i klimat utworu pozostają wierne ulicznej stylistyce z lat 2000-tych, jednak w nowym wydaniu – z lepszą produkcją i wyraźniejszą kolaboracją z Arabem.

