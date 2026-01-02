P!nk trafiła do szpitala w sylwestra. „To nie jest luksusowy lifting twarzy”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

P!nk weszła w nowy rok w wyjątkowo nieoczekiwany sposób. Zamiast sylwestrowej zabawy i szampana, artystka spędziła noc z 31 grudnia na 1 stycznia w szpitalnym łóżku. Gwiazda sama poinformowała fanów o swoim stanie zdrowia, publikując zdjęcie prosto z sali szpitalnej i wywołując ogromne poruszenie wśród fanów na całym świecie.

Operacja kręgosłupa zamiast sylwestrowej imprezy

W sylwestrowy wieczór P!nk udostępniła selfie ze szpitala, ujawniając, że przechodzi poważną operację kręgosłupa szyjnego. Lekarze wszczepili jej dwa nowe dyski w szyi, które mają umożliwić dalsze funkcjonowanie i występy sceniczne. To kolejny dowód na to, jak dużym obciążeniem dla organizmu są wieloletnie trasy koncertowe i intensywna praca na scenie.

Artystka, znana z dystansu do siebie, postanowiła obrócić sytuację w żart.

– To nie jest luksusowy lifting twarzy, ale dostaję dwa nowe, błyszczące dyski w szyi – napisała, dodając, że zabieg oznacza nową bliznę i jeszcze większą wdzięczność wobec własnego ciała. – Rock’n’roll to sport kontaktowy – podsumowała.

Sylwester w szpitalu, rodzina poza miastem

Choć sama spędziła sylwestrową noc w szpitalnym pokoju, P!nk uspokoiła fanów, że jej bliscy nie musieli rezygnować z planów.

– Podczas gdy ja byłam w szpitalu, moja rodzina jeździła na snowboardzie – zdradziła we wpisie.

Mimo trudnych okoliczności wokalistka znalazła chwilę, by złożyć fanom życzenia noworoczne i symbolicznie zamknąć jeden z najcięższych okresów w swoim życiu.

Trudny 2025 rok i osobiste podsumowanie

P!nk otwarcie przyznała, że rok 2025 był dla niej wyjątkowo wymagający. Opisała go jako czas pełen skrajnych emocji – od momentów bolesnych i wyczerpujących, po drobne codzienne frustracje. Jednocześnie podkreśliła, że nawet w najtrudniejszych chwilach potrafiła dostrzec piękno i sens.

Miniony rok był dla niej czasem bliskości z dziećmi, wspierania ich pasji i marzeń, ale także nauką akceptowania życiowego chaosu – śmiechu, tańca, łez i szczerych rozmów.

Nowy rok, nowe otwarcie

Choć początek 2026 roku spędziła w szpitalu, P!nk jasno dała do zrozumienia, że wchodzi w nowy etap z determinacją i wdzięcznością. Jej szczery wpis spotkał się z falą wsparcia ze strony fanów i branży muzycznej. Bez fajerwerków i kieliszka szampana, ale z ogromną dawką refleksji – tak P!nk rozpoczęła 2026 rok. Teraz najważniejsze jest zdrowie i szybki powrót do pełni sił.