Pitbull ogłasza dwa halowe koncerty w Polsce

Pitbull powraca do Europy z kolejnymi koncertami w ramach wielkiej trasy „I’M BACK”. Polska publiczność będzie mogła go zobaczyć w dwóch miastach:
-
27 listopada 2026 – Atlas Arena
-
3 grudnia 2026 – ERGO ARENA
Na scenie obok Pitbulla pojawi się specjalny gość: Lil Jon, a całość otworzy DJ set od DJ Laz.
Trasa „I’M BACK” – energia i największe hity
Po serii międzynarodowych występów, które okazały się ogromnym sukcesem, Pitbull odpowiada na prośby fanów z całej Europy. Każdy koncert gwarantuje elektryzującą, wielopokoleniową zabawę na żywo z największymi hitami artysty. Areny wypełnią się muzyką, energią i charakterystycznymi „łysymi czepkami” fanów, tworząc niezapomnianą atmosferę.
Przedsprzedaż i sprzedaż biletów
Przedsprzedaż biletów rozpoczyna się w kilku terminach:
-
Strona artysty: środa, 11 marca 2026, godz. 10:00
-
Przedsprzedaż Mastercard: środa, 11 marca 2026, godz. 10:00 (posiadacze kart Mastercard Banku Pekao S.A. w Polsce)
-
Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 12 marca 2026, godz. 10:00
-
Przedsprzedaż Spotify: czwartek, 12 marca 2026, godz. 12:00
-
Sprzedaż ogólna: piątek, 13 marca 2026, godz. 10:00
Przedsprzedaż Mastercard potrwa do piątku, 13 marca, do godz. 09:00. Od godz. 10:00 dostępne będą także bilety preferencyjne na najlepsze miejsca.
Szczegóły na stronie priceless.com/pekao.