Pitbull ogłasza dwa halowe koncerty w Polsce

Pitbull powraca do Europy z kolejnymi koncertami w ramach wielkiej trasy „I’M BACK”. Polska publiczność będzie mogła go zobaczyć w dwóch miastach:

27 listopada 2026 – Atlas Arena

3 grudnia 2026 – ERGO ARENA

Na scenie obok Pitbulla pojawi się specjalny gość: Lil Jon, a całość otworzy DJ set od DJ Laz.

Trasa „I’M BACK” – energia i największe hity

Po serii międzynarodowych występów, które okazały się ogromnym sukcesem, Pitbull odpowiada na prośby fanów z całej Europy. Każdy koncert gwarantuje elektryzującą, wielopokoleniową zabawę na żywo z największymi hitami artysty. Areny wypełnią się muzyką, energią i charakterystycznymi „łysymi czepkami” fanów, tworząc niezapomnianą atmosferę.

Przedsprzedaż i sprzedaż biletów

Przedsprzedaż biletów rozpoczyna się w kilku terminach:

Strona artysty: środa, 11 marca 2026, godz. 10:00

Przedsprzedaż Mastercard: środa, 11 marca 2026, godz. 10:00 (posiadacze kart Mastercard Banku Pekao S.A. w Polsce)

Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 12 marca 2026, godz. 10:00

Przedsprzedaż Spotify: czwartek, 12 marca 2026, godz. 12:00

Sprzedaż ogólna: piątek, 13 marca 2026, godz. 10:00

Przedsprzedaż Mastercard potrwa do piątku, 13 marca, do godz. 09:00. Od godz. 10:00 dostępne będą także bilety preferencyjne na najlepsze miejsca.

Szczegóły na stronie priceless.com/pekao.