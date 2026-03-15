Phil Campbell nie żyje. Legenda Motörhead odeszła w wieku 64 lat

Świat muzyki rockowej i heavy metalu żegna Phil Campbell, który zmarł w wieku 64 lat. Gitarzysta odszedł spokojnie po długiej i trudnej walce w szpitalu, po skomplikowanej operacji.

Rodzina Campbella w swoim oświadczeniu wspomniała, że był oddanym mężem, wspaniałym ojcem i dumnym dziadkiem, którego wnuki pieszczotliwie nazywały „Bampi”. Podkreślono także, że jego muzyczne dziedzictwo pozostanie na zawsze, a sam Phil był człowiekiem pełnym życia i humoru, który potrafił rozświetlić każde towarzystwo.

Od Bristolu po światowe sceny

Phil Campbell urodził się w Pontypridd w Walii. Dołączył do legendarnej grupy Motörhead w 1984 roku i grał w niej aż do 2015 roku, kiedy zespół zakończył działalność po śmierci frontmana Lemmy Kilmister.

Wraz z zespołem Campbell współtworzył ikoniczne hity heavy metalu, w tym niezapomniane:

Ace of Spades

„Overkill”

„Killed by Death”

Jego charakterystyczny styl gry na gitarze oraz energia sceniczna uczyniły go legendą muzyki rockowej.

Phil Campbell po Motörhead

Po zakończeniu działalności Motörhead, Campbell kontynuował karierę z własnym zespołem – Phil Campbell and the Bastard Sons, w którym grał razem ze swoimi trzema synami.

Jeszcze niedawno wystąpił na wyprzedanym koncercie w Y Muni Arts Centre w Pontypridd, pokazując, że do ostatnich dni pozostawał aktywny i oddany muzyce.

Wspomnienia i hołdy

Zespół Motörhead pożegnał Campbella jako „olbrzymi promień światła”, podkreślając jego poczucie humoru, serce i pasję do życia. Muzyka i historie z jego udziałem pozostaną w pamięci fanów na całym świecie.

Również niemiecka wokalistka Doro Pesch wyraziła żal, mówiąc, że było zaszczytem znać Campbella osobiście i nazwać go przyjacielem.

Phil Campbell pozostaje ikoną gitarowego heavy metalu – jego wkład w Motörhead i całe środowisko muzyczne będzie wspominany przez kolejne pokolenia fanów.