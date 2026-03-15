Phil Campbell nie żyje. Legenda Motörhead odeszła w wieku 64 lat

Wnuki pieszczotliwie nazywały go „Bampi”

2026.03.15

Świat muzyki rockowej i heavy metalu żegna Phil Campbell, który zmarł w wieku 64 lat. Gitarzysta odszedł spokojnie po długiej i trudnej walce w szpitalu, po skomplikowanej operacji.

Rodzina Campbella w swoim oświadczeniu wspomniała, że był oddanym mężem, wspaniałym ojcem i dumnym dziadkiem, którego wnuki pieszczotliwie nazywały „Bampi”. Podkreślono także, że jego muzyczne dziedzictwo pozostanie na zawsze, a sam Phil był człowiekiem pełnym życia i humoru, który potrafił rozświetlić każde towarzystwo.

Od Bristolu po światowe sceny

Phil Campbell urodził się w Pontypridd w Walii. Dołączył do legendarnej grupy Motörhead w 1984 roku i grał w niej aż do 2015 roku, kiedy zespół zakończył działalność po śmierci frontmana Lemmy Kilmister.

Wraz z zespołem Campbell współtworzył ikoniczne hity heavy metalu, w tym niezapomniane:

  • Ace of Spades

  • „Overkill”

  • „Killed by Death”

Jego charakterystyczny styl gry na gitarze oraz energia sceniczna uczyniły go legendą muzyki rockowej.

Phil Campbell po Motörhead

Po zakończeniu działalności Motörhead, Campbell kontynuował karierę z własnym zespołem – Phil Campbell and the Bastard Sons, w którym grał razem ze swoimi trzema synami.

Jeszcze niedawno wystąpił na wyprzedanym koncercie w Y Muni Arts Centre w Pontypridd, pokazując, że do ostatnich dni pozostawał aktywny i oddany muzyce.

Wspomnienia i hołdy

Zespół Motörhead pożegnał Campbella jako „olbrzymi promień światła”, podkreślając jego poczucie humoru, serce i pasję do życia. Muzyka i historie z jego udziałem pozostaną w pamięci fanów na całym świecie.

Również niemiecka wokalistka Doro Pesch wyraziła żal, mówiąc, że było zaszczytem znać Campbella osobiście i nazwać go przyjacielem.

Phil Campbell pozostaje ikoną gitarowego heavy metalu – jego wkład w Motörhead i całe środowisko muzyczne będzie wspominany przez kolejne pokolenia fanów.

