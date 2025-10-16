Szukaj
"Muzyka popularna" coraz bliżej

2025.10.16

Pezet łączy siły z Matą i Kazem Bałagane. „Ten jak zebrał Awengersów” – komentuje Stasiak

Mocne połączenia na warszawskiej scenie

Pezet zapowiedział na swoich socjalach, że w piątek o północy na streamingi trafi jego najnowszy numer „Plan B”. W kawałku goście udzielają się Kaz Bałagane i Mata. Numer będzie kolejnym zwiastunem nadchodzącej płyty Pezeta, zatytułowanej „Muzyka Popularna”. Premiera krążka zaplanowana jest na 31 października.

 

„Ten jak zebrał Awengersów”

Wśród komentujących post Pezeta znalazło się wielu fanów wyrażających prospy dla rapera, że udało mu się zaprosić do numeru takich gości. Jednym z nich był Stasiak, który napisał: „Ten jak zebrał Awengersów 💪🏼😜‼️ Czekanko”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Pezet (@pezetofficial)

 

