CGM

Paul McCartney, Kate Bush, Sam Fender i inni na albumie nagranym na znak protestu przeciwko AI w muzyce

McCartney i inni artyści protestują

2025.11.21

opublikował:

Paul McCartney, Kate Bush, Sam Fender i inni na albumie nagranym na znak protestu przeciwko AI w muzyce

Paul McCartney, Kate Bush, Sam Fender i inni znani artyści przyczynili się do powstania nowego albumu będącego protestem przeciwko wykorzystywaniu AI w muzyce. Płyta zatytułowana „Is This What We Want?” została nagrana z udziałem takich nazwisk jak Hans Zimmer, Pet Shop Boys czy Sam Fender, a jej unikalność polega na tym, że większość utworów jest niemal całkowicie cicha. Zamiast tradycyjnych instrumentów i wokali, na nagraniach słychać jedynie subtelne dźwięki tła, pojedyncze kliki i przypadkowe szumy.

Symbolika albumu i przesłanie

Tracklista albumu układa się w hasło: „the British government must not legalise music theft to benefit AI companies”, co podkreśla główny cel projektu. Twórcy chcą w ten sposób zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenia dla artystów, jeśli rząd pozwoli firmom AI na wykorzystywanie twórczości muzyków do trenowania algorytmów. Album ma przypominać, że bez wsparcia dla prawdziwych twórców może zabraknąć artystów tworzących nową muzykę.

McCartney i inni artyści protestują

Paul McCartney dołączył do projektu ze swoim utworem zatytułowanym „(Bonus Track)”, który trwa 2 minuty i 45 sekund. Przez pierwszą minutę słychać jedynie szumy taśmy, a w tle sporadyczne dźwięki kroków i lekkie kliki. Podobną koncepcję przyjęli inni artyści, w tym Kate Bush, Hans Zimmer i Sam Fender, którzy wnoszą swoją obecność do albumu za pomocą minimalistycznych, niemal „niesłyszalnyxh” nagrań.

Cel i reakcje artystów

Kompozytor Ed Newton-Rex wyjaśnia, że album powstał w obawie, że rząd bardziej dba o interesy amerykańskich firm technologicznych niż o prawa brytyjskich twórców. Paul McCartney od dawna krytykuje plany rządu dotyczące zmiany prawa autorskiego, które pozwalałyby firmom AI na wykorzystanie twórczości artystów. Podkreśla, że taka decyzja doprowadziłaby do „utracenia kreatywności” i zubożenia przemysłu muzycznego.

Sir Elton John wyraził poparcie dla McCartneya, ostrzegając, że zmiany mogą jeszcze bardziej ograniczyć zarobki młodych artystów i osłabić rynek muzyczny. W maju tego roku McCartney, Elton John, Coldplay, Dua Lipa, Florence Welch, Kate Bush i Robbie Williams podpisali list wzywający premiera Wielkiej Brytanii do ochrony praw autorskich przed naruszeniami związanymi z AI.

Album charytatywny i dostępność

Album „Is This What We Want?” zostanie wydany na winylu a pełny dochód z niego uzyskany przeznaczony będzie na cele charytatywne organizacji Help Musicians. Projekt nie tylko ma wymiar artystyczny, ale również edukacyjny i uświadamiając społeczeństwu zagrożenia związane z automatyzacją muzyki.

Rosnący wpływ AI w muzyce

Wpływ AI w branży muzycznej jest już odczuwalny. Do końca 2024 roku przewidywano, że muzycy mogą stracić nawet 25% swoich dochodów z powodu wykorzystania sztucznej inteligencji. Rynek generatywnego AI wzrósł z 3 miliardów euro w 2024 roku do przewidywanych 64 miliardów euro w 2028 roku. W 2025 roku platforma Deezer potwierdziła, że codziennie trafia na nią około 10 000 utworów generowanych przez AI, co stanowi około 10% wszystkich przesłanych nagrań. Jednocześnie 97% słuchaczy nie jest w stanie odróżnić muzyki AI od twórczości ludzkiej. Spotify również podjęło działania w tym zakresie, usuwając 75 milionów „spamowych” utworów generowanych przez AI i eliminując imitacje artystów.

Tagi


Popularne newsy

Kto z polskich artystów, poza Dawidem Podsiadło i sanah, jest w stanie sprzedać trzy, stadionowe koncerty? Dziś już wiemy
NEWS

Kto z polskich artystów, poza Dawidem Podsiadło i sanah, jest w stanie sprzedać trzy, stadionowe koncerty? Dziś już wiemy

Wyszedł numer Bonusa RPK z ostatnią zwrotką Pono. W numerze udzielił się także raper znany z ekipy Eminema
NEWS

Wyszedł numer Bonusa RPK z ostatnią zwrotką Pono. W numerze udzielił się także raper znany z ekipy Eminema

Opener ogłasza mega gwiazdę popu jako headlinerkę imprezy
NEWS

Opener ogłasza mega gwiazdę popu jako headlinerkę imprezy

Quebonafide jak zwykle zaskakuje i dorzuca niepublikowany mixtape do preorderowych boxów.  Sentino, Kaz Bałagane i Belmondo w jednym numerze
NEWS

Quebonafide jak zwykle zaskakuje i dorzuca niepublikowany mixtape do preorderowych boxów.  Sentino, Kaz Bałagane i Belmondo w jednym numerze

„Polski rap wieje chuj*m, więc podpisałem Fagatę”. Mata z mocnym numerem „sorry, taki jestem”
NEWS

„Polski rap wieje chuj*m, więc podpisałem Fagatę”. Mata z mocnym numerem „sorry, taki jestem”

Pezet ogłasza trzy duże koncerty. Nadchodzi „Trasa Popularna” 2026
NEWS

Pezet ogłasza trzy duże koncerty. Nadchodzi „Trasa Popularna” 2026

Jongmen oskarża oszusta: „Ja Cię szmaciarzu znajdę i Cię rozliczę po swojemu”
NEWS

Jongmen oskarża oszusta: „Ja Cię szmaciarzu znajdę i Cię rozliczę po swojemu”

Polecane

CGM
bambi nagrała popowy hit i taki jest też jej nowy teledysk

bambi nagrała popowy hit i taki jest też jej nowy teledysk

O 12.00 odbyła się premiera najnowszego klipu bambi

5 godzin temu

CGM
O czym jest pierwszy kawałek bambi po opuszczeniu wytwórni Young Leosi?

O czym jest pierwszy kawałek bambi po opuszczeniu wytwórni Young Leosi ...

"Myślałam, że czułam już bliskość, a jednak nie, bo dotykam Cię"

7 godzin temu

CGM
Ikoniczna gitara zmarłego Ace’a Frehleya z ostatniej trasy KISS trafia na aukcję

Ikoniczna gitara zmarłego Ace’a Frehleya z ostatniej trasy KISS trafia ...

Legendarny „smoker”. wystawiony na aukcji

8 godzin temu

CGM
„Polski rap wieje chuj*m, więc podpisałem Fagatę”. Mata z mocnym numerem „sorry, taki jestem”

„Polski rap wieje chuj*m, więc podpisałem Fagatę”. Mata z ...

Mocne wersy i osobiste wyznania

9 godzin temu

CGM
Diss OG Kamki na Fagatę słowo po słowie: „Niech to się niesie, jak wenera w Twoim świecie”

Diss OG Kamki na Fagatę słowo po słowie: „Niech to się niesie, j ...

"Chciałam Cię przeprosić, żebyś się odpier**liła'

9 godzin temu

CGM
OG Kamka zdissowana przez Zibexa. To on miał byc producentem jej albumu 

OG Kamka zdissowana przez Zibexa. To on miał byc producentem jej album ...

Wczoraj OG Kamka wydała diss na Fagatę

9 godzin temu