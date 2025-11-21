Paul McCartney, Kate Bush, Sam Fender i inni na albumie nagranym na znak protestu przeciwko AI w muzyce

Paul McCartney, Kate Bush, Sam Fender i inni znani artyści przyczynili się do powstania nowego albumu będącego protestem przeciwko wykorzystywaniu AI w muzyce. Płyta zatytułowana „Is This What We Want?” została nagrana z udziałem takich nazwisk jak Hans Zimmer, Pet Shop Boys czy Sam Fender, a jej unikalność polega na tym, że większość utworów jest niemal całkowicie cicha. Zamiast tradycyjnych instrumentów i wokali, na nagraniach słychać jedynie subtelne dźwięki tła, pojedyncze kliki i przypadkowe szumy.

Symbolika albumu i przesłanie

Tracklista albumu układa się w hasło: „the British government must not legalise music theft to benefit AI companies”, co podkreśla główny cel projektu. Twórcy chcą w ten sposób zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenia dla artystów, jeśli rząd pozwoli firmom AI na wykorzystywanie twórczości muzyków do trenowania algorytmów. Album ma przypominać, że bez wsparcia dla prawdziwych twórców może zabraknąć artystów tworzących nową muzykę.

McCartney i inni artyści protestują

Paul McCartney dołączył do projektu ze swoim utworem zatytułowanym „(Bonus Track)”, który trwa 2 minuty i 45 sekund. Przez pierwszą minutę słychać jedynie szumy taśmy, a w tle sporadyczne dźwięki kroków i lekkie kliki. Podobną koncepcję przyjęli inni artyści, w tym Kate Bush, Hans Zimmer i Sam Fender, którzy wnoszą swoją obecność do albumu za pomocą minimalistycznych, niemal „niesłyszalnyxh” nagrań.

Cel i reakcje artystów

Kompozytor Ed Newton-Rex wyjaśnia, że album powstał w obawie, że rząd bardziej dba o interesy amerykańskich firm technologicznych niż o prawa brytyjskich twórców. Paul McCartney od dawna krytykuje plany rządu dotyczące zmiany prawa autorskiego, które pozwalałyby firmom AI na wykorzystanie twórczości artystów. Podkreśla, że taka decyzja doprowadziłaby do „utracenia kreatywności” i zubożenia przemysłu muzycznego.

Sir Elton John wyraził poparcie dla McCartneya, ostrzegając, że zmiany mogą jeszcze bardziej ograniczyć zarobki młodych artystów i osłabić rynek muzyczny. W maju tego roku McCartney, Elton John, Coldplay, Dua Lipa, Florence Welch, Kate Bush i Robbie Williams podpisali list wzywający premiera Wielkiej Brytanii do ochrony praw autorskich przed naruszeniami związanymi z AI.

Album charytatywny i dostępność

Album „Is This What We Want?” zostanie wydany na winylu a pełny dochód z niego uzyskany przeznaczony będzie na cele charytatywne organizacji Help Musicians. Projekt nie tylko ma wymiar artystyczny, ale również edukacyjny i uświadamiając społeczeństwu zagrożenia związane z automatyzacją muzyki.

Rosnący wpływ AI w muzyce

Wpływ AI w branży muzycznej jest już odczuwalny. Do końca 2024 roku przewidywano, że muzycy mogą stracić nawet 25% swoich dochodów z powodu wykorzystania sztucznej inteligencji. Rynek generatywnego AI wzrósł z 3 miliardów euro w 2024 roku do przewidywanych 64 miliardów euro w 2028 roku. W 2025 roku platforma Deezer potwierdziła, że codziennie trafia na nią około 10 000 utworów generowanych przez AI, co stanowi około 10% wszystkich przesłanych nagrań. Jednocześnie 97% słuchaczy nie jest w stanie odróżnić muzyki AI od twórczości ludzkiej. Spotify również podjęło działania w tym zakresie, usuwając 75 milionów „spamowych” utworów generowanych przez AI i eliminując imitacje artystów.