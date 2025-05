Patrycja Markowska prezentuje nowy album „Obłęd” – gitarowe brzmienia i klubowa energia

Foto: Ł. Urbański

Po serii singli, które rozbudziły apetyt fanów, Patrycja Markowska powraca z nowym albumem – „Obłęd”. To wyjątkowa płyta, która łączy klubową energię z żywym gitarowym brzmieniem, a wszystko to podane w autentycznej formie – nagranej „na setkę”, czyli niemal na żywo, tak jak powstawały muzyczne klasyki.

Eksperyment muzyczny i osobista podróż artystki

„Obłęd” to coś więcej niż album – to osobista podróż pełna emocji. Autorskie teksty Patrycji Markowskiej są sensualne, intymne i refleksyjne, a jednocześnie pulsują nowoczesnością. To zasługa elektronicznych brzmień i współczesnych aranżacji, które nadają całości świeżości.

Patrycja Markowska o albumie „Obłęd”

„Czekałam na taką płytę, ale ona mogła powstać tylko w tym czasie, z tą dojrzałością, którą mam, kiedy niosło mnie wielkie uczucie i nowe inspiracje muzyczne” – mówi Patrycja Markowska.

Album łączy sceniczną energię z precyzyjnie dopracowanymi detalami studyjnymi. Choć produkcja jest nowoczesna, „Obłęd” zachowuje organiczne ciepło i emocjonalną prawdę – coś, co można osiągnąć tylko wtedy, gdy muzycy naprawdę grają razem.

Nowe brzmienie Patrycji Markowskiej – muzyczna odwaga i emocjonalna głębia

Na nowej płycie Patrycja Markowska pozwala sobie na więcej – zarówno brzmieniowo, tekstowo, jak i emocjonalnie. To album, na którym fani odnajdą znany głos wokalistki, ale w zupełnie nowym świetle.

Gdzie posłuchać albumu „Obłęd”?

Płyta „Obłęd” jest już dostępna we wszystkich serwisach streamingowych (Spotify, Apple Music, Tidal).