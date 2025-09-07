Szukaj
Patrycja Markowska o swoim mężu: „Wielkie wsparcie na każdej płaszczyźnie”

Wokalistka w rocznicę swojego ślubu

2025.09.07

opublikował:

Foto: Ł. Urbański

Na Instagramie Patrycji Markowskiej pojawił się osobisty wpis, skierowany do jej męża.

– 4.09.2024 miał miejsce jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Z dala od zgiełku miasta, w najbliższym gronie, z muzykowaniem naszym, taty 😍 i Piotra Karpieni, w otoczeniu lasów i jezior, z rejsem żywcem wyciągniętym z filmu „Rejs”😅, przeżyliśmy z Tomkiem coś bardzo wyjątkowego. Minął rok, a ja z każdym dniem jestem coraz bardziej ciekawa mojego męża i coraz bardziej w nim zakochana. Pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy cenni i że wszyscy zasługujemy na miłość, nawet jeśli czasem o tym zapominamy. Zawsze.

Dziękuję Ci Tomek za to, że jesteś. To, co od Ciebie dostaję, jest trudne do opisania słowami, jest to m.in. wielkie wsparcie ma każdej płaszczyźnie i morze inspiracji. Bez Ciebie nie powstałaby płyta „Obłęd”. Nie powstałby też klip do „Ćmy” przy Wytwórni Filmów na Chełmskiej. Kiedy my kręciliśmy kolejne ujęcia, mój mąż zasuwał z wiertarką i podwieszał sufit, bo sam tworzy swój nowy, pyszny lokal, jak zawsze z wielką pasją. Jestem z Ciebie bardzo dumna kochanie.

Przepraszam za tę prywatę i przydługi post, ale jakoś mi się tak zebrało na podsumowania i podziękowania. Kiedy ma się miłość – ma się wszystko – napisała Patrycja.

 

