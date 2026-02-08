CGM

Pamiętacie bardzo dwuznaczne zdjęcia Kanye Westa i jego żony z Wenecji? Bianca komentuje ten skandal: „Było mi wstyd przed ojcem”

Censori przerywa milczenie po skandalu w Wenecji

2026.02.08

opublikował:

Pamiętacie bardzo dwuznaczne zdjęcia Kanye Westa i jego żony z Wenecji? Bianca komentuje ten skandal: „Było mi wstyd przed ojcem”

Bianca Censori po raz pierwszy publicznie odniosła się do głośnego incydentu z Wenecji, który przez wiele miesięcy elektryzował media na całym świecie. W rozmowie z magazynem „Vanity Fair” żona Kanye Westa postanowiła wyjaśnić, co naprawdę wydarzyło się podczas słynnego rejsu gondolą w 2023 roku.

Skandaliczne zdjęcia obiegły świat

We wrześniu 2023 roku paparazzi uchwycili Kanye Westa i Biankę Censori na łodzi w Wenecji. Fotografie, na których raper miał opuszczone spodnie, wywołały falę spekulacji. W sieci pojawiły się sugestie, że para dopuściła się „niestosownego zachowania” w miejscu publicznym, co doprowadziło do międzynarodowego skandalu.

Bianca Censori: „To zostało źle zrozumiane”

Po ponad dwóch latach milczenia Bianca Censori zdecydowała się zdementować krążące plotki. W wywiadzie podkreśliła, że sytuacja wyglądała inaczej, niż sugerowały zdjęcia.

„Byłam świadoma, jak te zdjęcia wyglądają, ale to nie miało miejsca” – powiedziała w rozmowie z „Vanity Fair”.

Jak wyjaśniła, klęczała na stołku i opierała głowę na kolanach męża, a w ich towarzystwie miała znajdować się również jej ciotka.

„Było mi wstyd przed ojcem”

Choć Censori zaprzeczyła oskarżeniom, nie ukrywa, że cała sytuacja była dla niej niezwykle trudna emocjonalnie. Zdjęcia Westa z opuszczonymi spodniami szybko rozprzestrzeniły się w internecie, wywołując falę komentarzy.

„To był pierwszy raz, kiedy naprawdę czułam się zawstydzona. Było mi wstyd przed ojcem” – przyznała szczerze.

Architektka dodała, że z czasem nauczyła się dystansu wobec opinii publicznej i tego, „co ludzie o niej myślą”.

Konsekwencje incydentu w Wenecji

Mimo wyjaśnień Bianci Censori, sprawa miała realne konsekwencje. Firma Venezia Turismo Motoscafi, która wynajmowała łodzie, zdecydowała się na dożywotni zakaz korzystania z ich usług przez parę. Przedstawiciele przedsiębiorstwa zaznaczyli, że nie akceptują żadnych „niemoralnych zachowań” na swoich pokładach.

Władze Wenecji prowadziły również postępowanie w sprawie możliwego naruszenia porządku publicznego, a sprawa była szeroko komentowana w międzynarodowych mediach.

Tagi


Popularne newsy

Blanka w końcu zdradza prawdę o swojej relacji z Malikiem Montaną
NEWS

Blanka w końcu zdradza prawdę o swojej relacji z Malikiem Montaną

Bianca Censori przerywa milczenie. Szokujące wyznania o małżeństwie z Kanye Westem
NEWS

Bianca Censori przerywa milczenie. Szokujące wyznania o małżeństwie z Kanye Westem

Włoski raper Ghali, który nazwał działania Izraela w Strefie Gazy „nowym holocaustem” wywoła skandal na otwarciu igrzysk olimpijskich? Jego manifest rozpala emocje
NEWS

Włoski raper Ghali, który nazwał działania Izraela w Strefie Gazy „nowym holocaustem” wywoła skandal na otwarciu igrzysk olimpijskich? Jego manifest rozpala emocje

Alicja z teledyskiem do eurowizyjnego „Pray”. To bez wątpienia najmocniejsza propozycja polskich preselekcji
NEWS

Alicja z teledyskiem do eurowizyjnego „Pray”. To bez wątpienia najmocniejsza propozycja polskich preselekcji

Taylor Swift prezentuje teledysk „Opalite” z udziałem Lewisa Capaldi, Grahama Nortona i wielu innych gwiazd
NEWS

Taylor Swift prezentuje teledysk „Opalite” z udziałem Lewisa Capaldi, Grahama Nortona i wielu innych gwiazd

Mariah Carey pod ostrzałem po ceremonii otwarcia igrzysk. Internauci grzmią: „Zniszczyła klasyk włoskiej muzyki”
NEWS

Mariah Carey pod ostrzałem po ceremonii otwarcia igrzysk. Internauci grzmią: „Zniszczyła klasyk włoskiej muzyki”

Doda komentuje działania ministra sprawiedliwości i prezydenta po spotkaniach, które z nimi odbyła
NEWS

Doda komentuje działania ministra sprawiedliwości i prezydenta po spotkaniach, które z nimi odbyła

Polecane

CGM
Nowe informacje z sądu w sprawie Michała Wiśniewskiego. Sąd dopuścił nowe dowody

Nowe informacje z sądu w sprawie Michała Wiśniewskiego. Sąd dopuścił n ...

Postępowanie dotyczy pożyczki w wysokości 2,8 mln zł, którą artysta miał zaciągnąć w 2006 roku

2 minuty temu

CGM
Brooklyn Beckham usuwa kolejne rodzinne tatuaże. Zniknęły imiona rodzeństwa

Brooklyn Beckham usuwa kolejne rodzinne tatuaże. Zniknęły imiona rodze ...

Rodzinne napięcia nie słabną

22 minuty temu

CGM
Britney Spears boi się swojej rodziny. „Mam ogromne szczęście, że w ogóle żyję”

Britney Spears boi się swojej rodziny. „Mam ogromne szczęście, że w og ...

Poruszające wyznanie ikony popu

25 minut temu

CGM
Nie żyje frontman 3 Doors Down. Brad Arnold zmarł w wieku 47 lat

Nie żyje frontman 3 Doors Down. Brad Arnold zmarł w wieku 47 lat

Muzyk odszedł spokojnie we śnie po walce z rakiem nerki

11 godzin temu

CGM
Alicja z teledyskiem do eurowizyjnego „Pray”. To bez wątpienia najmocniejsza propozycja polskich preselekcji

Alicja z teledyskiem do eurowizyjnego „Pray”. To bez wątpi ...

Alicja udowadnia, że o Eurowizję można walczyć jakościową muzyką

19 godzin temu

CGM
Taylor Swift prezentuje teledysk „Opalite” z udziałem Lewisa Capaldi, Grahama Nortona i wielu innych gwiazd

Taylor Swift prezentuje teledysk „Opalite” z udziałem Lewisa Capaldi, ...

"To jak projekt grupowy w szkole, ale dla dorosłych i nieobowiązkowy"

23 godziny temu