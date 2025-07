Pamiętacie aferę o zespół, który Sharon Osbourne wywaliła z line-upu pożegnalnego koncertu Black Sabbath? Wiemy, o co poszło

fot. mat. pras.

Już dziś na stadionie Villa Park w Birmingham odbędzie się pożegnalny koncert Black Sabbath. Biletów naturalnie nie ma od dawna, natomiast na backtothebeginning.com można wykupić dostęp do transmisji na żywo.

Na scenie podczas dzisiejszej imprezy pojawi się masa gwiazd – obok gospodarzy będą to m.in. Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax, Mastodon i inni. Jest jednak jeden zespół, który się nie pojawi. Sharon Osbourne zdradziła w rozmowie z „Metal Hammerem”, że musiała skreślić jedną z pierwotnie planowanych gwiazd.

– Miałam ogromne spięcie z jednym z menedżerów w sprawie tego koncertu. To było jedno z najgorszych doświadczeń w ostatnich latach – mówiła żona i managerka Ozzy’ego.

Kogo i za co Sharon wyrzuciła z koncertu?

O kogo chodzi? Spekulowano, że mógł to być Tool, ale ta teoria nie ma sensu, ponieważ Tool pojawi się na imprezie. Mówiło się także o Iron Maiden, z którymi Sharon jest skonfliktowana od lat, ale Osbourne zaprzeczyła, by chodziło o ten zespół (ta teoria również nie ma sensu, ponieważ Maiden grają dziś wyprzedany koncert w Madrycie, więc nie było możliwości, by przylecieli do Birmingham). Kogo więc wyrzucono? Sharon Osbourne obiecuje, że zdradzi to po dzisiejszym koncercie, póki co wyjaśnia jedynie, o co poszło.

– Ta gwiazda chciała na tym koncercie zarobić. A to nie jest pora, by zarabiać. Po koncercie powiem wszystkim, o kogo chodzi. Ludzie będą zszokowani – zadeklarowała.

Czy faktycznie tak się stanie – zobaczymy.