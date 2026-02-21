Oryginalna wersja „Dead Presidents” Jay-Z trafia na streaming

foto: A. Rożej / CGM.PL

Jay-Z udostępnił oryginalną wersję utworu Dead Presidents na platformach streamingowych, świętując tym samym 30. rocznicę powstania kawałka. Z tej okazji dostępne są także nowe wydania winylowe, kasetowe i CD.

Klasyk na nowo

Pierwotnie wydany w 1996 roku jako singiel promujący debiutancki album Jay-Z Reasonable Doubt, utwór Dead Presidents został później przerobiony na Dead Presidents II, który ostatecznie znalazł się na płycie. Teraz po raz pierwszy słuchacze mogą usłyszeć oryginalną wersję taką, jaka powstała w studiu. Reakcje fanów w mediach społecznościowych pokazują ogromne zainteresowanie – wielu nazywa ją „ponadczasową” i cieszy się z długo wyczekiwanego wydania.

Rozegranie rocznicowe i zmiana pseudonimu

Premiera na streamingu zbiega się w czasie z powrotem artysty do pseudonimu JAŸ-Z na platformach cyfrowych, co wywołało spekulacje fanów o możliwej rocznicowej edycji albumu Reasonable Doubt lub nawet o nowym materiale od artysty. Na razie brak oficjalnych informacji o kolejnych projektach.

W tle media społecznościowe

O wydaniu oryginalnej wersji zrobiło też głośno viralowe, satyryczne nagranie na Twitterze autorstwa DJ Vlad, w którym żartobliwie wymieniono Jay-Z, Tory Laneza i Megan Thee Stallion. DJ Vlad później wyjaśnił, że post był całkowicie fikcyjny i ani Roc Nation, ani Jay-Z nie mieli z nim nic wspólnego.