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Oprah Winfrey ujawnia kulisy ostatniego spotkania z Whitney Houston. Gwiazda była pod wpływem narkotyków podczas nagrania jej programu

Whitney spadła ze sceny podczas nagrań

2026.06.24

opublikował:

Whitney Houston

Oprah Winfrey podzieliła się poruszającym wspomnieniem dotyczącym Whitney Houston. Podczas ceremonii wręczenia nagrody LionHeart Award we Francji gwiazda telewizji opowiedziała o sytuacji, która miała miejsce podczas ostatniej wizyty legendarnej wokalistki w jej programie.

Oprah Winfrey wspomina Whitney Houston

Według Oprah, podczas ostatniego występu w jej talk-show Whitney Houston zmagała się z nawrotem problemów związanych z uzależnieniem. Prezenterka ujawniła, że artystka była pod wpływem substancji odurzających do tego stopnia, że miała upaść ze sceny na oczach publiczności.

Oprah twierdzi, że natychmiast zwróciła się do widzów z prośbą o zachowanie całego incydentu w tajemnicy.

– Prosiłam publiczność, żeby nikomu o tym nie mówiła, ponieważ mogłoby to zrujnować jej życie – wspominała.

Zdjęcia nigdy nie ujrzały światła dziennego

Jak zdradziła prowadząca, część osób obecnych na widowni miała przy sobie aparaty fotograficzne, dlatego wykonano zdjęcia dokumentujące upadek Whitney Houston. Mimo to fotografie nigdy nie zostały opublikowane.

Oprah podkreśliła, że w obecnych czasach, zdominowanych przez media społecznościowe i smartfony, utrzymanie podobnego zdarzenia w tajemnicy byłoby praktycznie niemożliwe.

Tragiczny finał życia Whitney Houston

Whitney Houston zmarła w lutym 2012 roku w wieku 48 lat. Oficjalnie przyczyną śmierci było przypadkowe utonięcie, do którego doszło w hotelowej wannie. W toku śledztwa ustalono również, że wpływ na tragiczny finał miały problemy zdrowotne oraz zażywanie substancji psychoaktywnych.

Mimo upływu lat Whitney Houston pozostaje jedną z najważniejszych i najlepiej sprzedających się artystek w historii muzyki, a jej utwory nadal cieszą się ogromną popularnością na całym świecie.

 

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