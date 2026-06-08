CGM

TRIBBS umacnia swoją pozycję na czeskim rynku. „Hard To Be Humble” z Mikolasem Josefem podbija scenę

Tribbs i jego „czeski sen”

2026.06.08

opublikował:

Tribbs czechy

Tribbs umacnia swoją pozycję na rynku czeskim, gdzie w ostatnich latach stał się jednym z najważniejszych zagranicznych twórców muzyki pop i elektronicznej. Najnowszym etapem jego międzynarodowej kariery jest singiel „Hard To Be Humble”, nagrany wspólnie z jedną z największych gwiazd czeskiej sceny muzycznej – Mikolas Josef.

Nowy utwór już teraz wzbudza duże zainteresowanie w sieci i jest kolejnym dowodem na rosnącą popularność polskiego producenta za granicą.

Tribbs i jego „czeski sen”

Tribbs w Czechach osiągnął status jednego z najchętniej słuchanych zagranicznych artystów. Jego wcześniejsze sukcesy obejmują m.in.:

  • singiel „Dokola”, który trafił na 1. miejsce list przebojów,
  • kilka utworów w TOP 10 czeskich stacji radiowych,
  • nagrodę Radia Evropa za „Muzyczne Odkrycie Roku”,
  • oraz koncert stadionowy w Pradze.

Dzięki tym osiągnięciom jego kariera w Czechach jest często określana mianem „czeskiego snu”.

„Hard To Be Humble” – energetyczne połączenie stylów

Nowy singiel „Hard To Be Humble” to dynamiczne połączenie popu i psytrance’u. Utwór wyróżnia się intensywną produkcją, mocnym rytmem i stadionowym brzmieniem, które ma potencjał do podbicia klubów i festiwali.

Tematycznie piosenka opowiada o drodze do sukcesu, determinacji i konsekwentnym dążeniu do celu mimo przeciwności. W tekście przewija się motyw wspinania się na szczyt i zmiany perspektywy, jaka pojawia się po osiągnięciu międzynarodowej rozpoznawalności.

Współpraca z Mikolasem Josefem

Mikolas Josef to jeden z najbardziej rozpoznawalnych czeskich artystów ostatniej dekady. Jego największy hit „Lie To Me” zdobył popularność w całej Europie, a artysta zajął 6. miejsce w Konkursie Piosenki Eurowizji, osiągając najlepszy wynik w historii Czech w tym konkursie.

Na swoim koncie ma również inne międzynarodowe sukcesy, w tym popularny utwór „Acapella”, który zdobył setki milionów odsłon w serwisach streamingowych.

Współpraca z Tribbsem jest więc naturalnym spotkaniem dwóch artystów o silnej pozycji na swoich rynkach.

Tribbs – jeden z liderów polskiej sceny

Tribbs w Polsce należy do grona najpopularniejszych producentów muzyki pop i dance. Odpowiada za sukcesy wielu hitów, które osiągały statusy złotych, platynowych i diamentowych płyt.

Jego styl łączy nowoczesną elektronikę z radiowym popem, co sprawia, że jego produkcje regularnie trafiają na listy przebojów i platformy streamingowe.

Międzynarodowy wymiar projektu

„Hard To Be Humble” nie jest tylko kolejnym singlem w dyskografii obu artystów. Utwór symbolizuje rosnącą współpracę muzyczną między Polską a Czechami oraz pokazuje, jak artyści z regionu Europy Środkowej coraz częściej osiągają sukcesy na rynkach międzynarodowych.

Tagi


Popularne newsy

Doda Instagram 25
NEWS

Doda o „czarnej liście” w branży. Artyści nie chcą występować na tej samej scenie co Skolim

Tupac
NEWS

Tupac powraca w nowej grze. Snoop Dogg ujawnia szczegóły udziału legendy rapu w „Stranger Than Heaven’

Ye Bianca 2026
NEWS

Półnaga Bianca Censori doi krowę w nowym teledysku Kanye Westa

Doda Kukulska TVP Opole 2026
NEWS

Doda o Natalii Kukulskiej: „Od**bałam jej taką operę stulecia w biały dzień…”

4-patrycja-markowska-fot.-lukasz-urbanski-scaled
NEWS

Patrycja Markowska ostro reaguje na wypowiedź Skolima o artystach. „Mniej używek”

Enrique Iglesias
NEWS

Enrique Iglesias szokuje fanów. Muzyk opublikował nagranie, na którym całuje się z fanką

_Artur_Rojek_Dawid_Podsiadło_Yeti_W_objęciach_Fot.Dominika_Scheibinger
NEWS

Artur Rojek i Dawid Podsiadło w singlu „Yeti”. Nowy album i trasa koncertowa coraz bliżej

Polecane

CGM
_Artur_Rojek_Dawid_Podsiadło_Yeti_W_objęciach_Fot.Dominika_Scheibinger

Artur Rojek i Dawid Podsiadło w singlu „Yeti”. Nowy album ...

Nowy album Artura Rojka zatytułowany „Chciałbym urodzić się żeby latałem” ukaże się 18 września

20 godzin temu

CGM
Doda Kukulska TVP Opole 2026

Doda o Natalii Kukulskiej: „Od**bałam jej taką operę stulecia w ...

"Gdy próbujesz sobie zrobić drzemkę po próbie, a obok mieszka Doda"

22 godziny temu

CGM
Ye Bianca 2026

Półnaga Bianca Censori doi krowę w nowym teledysku Kanye Westa

Żona Ye wyreżyserowała jego najnowszy klip

22 godziny temu

CGM
4-patrycja-markowska-fot.-lukasz-urbanski-scaled

Patrycja Markowska ostro reaguje na wypowiedź Skolima o artystach. &#8 ...

Burza po wypowiedzi Skolima

1 dzień temu

CGM
Tupac

Tupac powraca w nowej grze. Snoop Dogg ujawnia szczegóły udziału legen ...

Snoop Dogg i Tupac ponownie razem

1 dzień temu

CGM
Doda Instagram 25

Doda o „czarnej liście” w branży. Artyści nie chcą występo ...

Krytyczne słowa pod adresem Skolima

2 dni temu