Olivia Dean faworytką do zaśpiewania nowej piosenki do filmu o Jamesie Bondzie

Olivia Dean znalazła się na czele listy artystów typowanych do wykonania kolejnego utworu przewodniego do filmu z serii James Bond. Według bukmacherów z William Hill jej szanse znacząco wzrosły po ogromnym sukcesie podczas gali Brit Awards.

Artystka ma za sobą przełomowy rok. Jej drugi album „The Art of Loving” zdobył ogromne uznanie zarówno fanów, jak i krytyków, a podczas tegorocznej ceremonii BRIT Awards piosenkarka zdobyła aż kilka najważniejszych nagród.

Wielki sukces na BRIT Awards 2026

Olivia Dean była jedną z największych gwiazd gali. Zdobyła statuetki w kategoriach Album Roku, Artysta Roku oraz Najlepszy Artysta Pop. Dodatkowo nagrodzono także utwór „Rein Me In”, nagrany we współpracy z Samem Fenderem, który otrzymał nagrodę za Piosenkę Roku.

Ten spektakularny sukces sprawił, że bukmacherzy znacząco obniżyli kursy na to, że właśnie Olivia Dean zaśpiewa kolejną piosenkę do filmu o agencie 007.

Kto jeszcze może zaśpiewać piosenkę do nowego Bonda?

Choć Olivia Dean jest obecnie główną faworytką, wśród potencjalnych wykonawców wymienia się także inne gwiazdy światowej muzyki. W czołówce bukmacherskich typów znajdują się między innymi:

Raye

Lana Del Rey

Dua Lipa

Harry Styles

Wśród mniej prawdopodobnych kandydatów pojawiają się również Oasis, Chappell Roan oraz Charli XCX.

Warto przypomnieć, że w ostatnich latach utwory do filmów o Jamesie Bondzie wykonywały takie gwiazdy jak Adele, Sam Smith czy Billie Eilish.

Nowy film o Jamesie Bondzie już w produkcji

Nad kolejną częścią przygód agenta 007 pracują znane nazwiska ze świata kina. Reżyserią zajmie się Denis Villeneuve, twórca filmu Dune, natomiast scenariusz napisze Steven Knight, znany z serialu Peaky Blinders.

Nowa produkcja będzie pierwszym filmem z serii od czasu przejęcia kreatywnej kontroli nad franczyzą przez Amazon. Na razie nie wiadomo jeszcze, kto wcieli się w główną rolę agenta 007.

Olivia Dean wspiera niezależne sklepy muzyczne

Poza sukcesami muzycznymi Olivia Dean angażuje się także w promocję rynku muzycznego. Niedawno ogłoszono ją ambasadorką Record Store Day 2026. Artystka podkreśliła wówczas, jak ważne jest wspieranie niezależnych sklepów muzycznych.

Jak powiedziała, „To bardzo ważne, aby nadal je wspierać i utrzymać przy życiu”.