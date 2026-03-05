CGM

Olivia Dean faworytką do zaśpiewania nowej piosenki do filmu o Jamesie Bondzie

Olivia Dean na czele typowań bukmacherów

2026.03.05

opublikował:

Olivia Dean faworytką do zaśpiewania nowej piosenki do filmu o Jamesie Bondzie

Olivia Dean znalazła się na czele listy artystów typowanych do wykonania kolejnego utworu przewodniego do filmu z serii James Bond. Według bukmacherów z William Hill jej szanse znacząco wzrosły po ogromnym sukcesie podczas gali Brit Awards.

Artystka ma za sobą przełomowy rok. Jej drugi album „The Art of Loving” zdobył ogromne uznanie zarówno fanów, jak i krytyków, a podczas tegorocznej ceremonii BRIT Awards piosenkarka zdobyła aż kilka najważniejszych nagród.

Wielki sukces na BRIT Awards 2026

Olivia Dean była jedną z największych gwiazd gali. Zdobyła statuetki w kategoriach Album Roku, Artysta Roku oraz Najlepszy Artysta Pop. Dodatkowo nagrodzono także utwór „Rein Me In”, nagrany we współpracy z Samem Fenderem, który otrzymał nagrodę za Piosenkę Roku.

Ten spektakularny sukces sprawił, że bukmacherzy znacząco obniżyli kursy na to, że właśnie Olivia Dean zaśpiewa kolejną piosenkę do filmu o agencie 007.

Kto jeszcze może zaśpiewać piosenkę do nowego Bonda?

Choć Olivia Dean jest obecnie główną faworytką, wśród potencjalnych wykonawców wymienia się także inne gwiazdy światowej muzyki. W czołówce bukmacherskich typów znajdują się między innymi:

  • Raye

  • Lana Del Rey

  • Dua Lipa

  • Harry Styles

Wśród mniej prawdopodobnych kandydatów pojawiają się również Oasis, Chappell Roan oraz Charli XCX.

Warto przypomnieć, że w ostatnich latach utwory do filmów o Jamesie Bondzie wykonywały takie gwiazdy jak Adele, Sam Smith czy Billie Eilish.

Nowy film o Jamesie Bondzie już w produkcji

Nad kolejną częścią przygód agenta 007 pracują znane nazwiska ze świata kina. Reżyserią zajmie się Denis Villeneuve, twórca filmu Dune, natomiast scenariusz napisze Steven Knight, znany z serialu Peaky Blinders.

Nowa produkcja będzie pierwszym filmem z serii od czasu przejęcia kreatywnej kontroli nad franczyzą przez Amazon. Na razie nie wiadomo jeszcze, kto wcieli się w główną rolę agenta 007.

Olivia Dean wspiera niezależne sklepy muzyczne

Poza sukcesami muzycznymi Olivia Dean angażuje się także w promocję rynku muzycznego. Niedawno ogłoszono ją ambasadorką Record Store Day 2026. Artystka podkreśliła wówczas, jak ważne jest wspieranie niezależnych sklepów muzycznych.

Jak powiedziała, „To bardzo ważne, aby nadal je wspierać i utrzymać przy życiu”.

Tagi


Popularne newsy

50-lecie hip-hopu połączy dwóch najbardziej zwaśnionych raperów polskiej sceny. Tede i Peja zagrają na jednej scenie
NEWS

50-lecie hip-hopu połączy dwóch najbardziej zwaśnionych raperów polskiej sceny. Tede i Peja zagrają na jednej scenie

Reżyser dokumentu o Lil Waynie twierdzi, że Drake był „zbyt dużym lamusem” żeby pordóżowac tourbusem rapera
NEWS

Reżyser dokumentu o Lil Waynie twierdzi, że Drake był „zbyt dużym lamusem” żeby pordóżowac tourbusem rapera

Snoop Dogg prosi o głosy w Popkillerach. I nie tylko on
NEWS

Snoop Dogg prosi o głosy w Popkillerach. I nie tylko on

Peja z mocnym komentarzem na temat polskich celebrytów, którzy utknęli w Dubaju
NEWS

Peja z mocnym komentarzem na temat polskich celebrytów, którzy utknęli w Dubaju

Shakira bije rekord na Zócalo w Mexico City. Jej koncert obejrzało 400 tysięcy fanów
NEWS

Shakira bije rekord na Zócalo w Mexico City. Jej koncert obejrzało 400 tysięcy fanów

Machine Gun Kelly uczcił córkę z Megan Fox nowym tatuażem
NEWS

Machine Gun Kelly uczcił córkę z Megan Fox nowym tatuażem

Justin Bieber świętuje 32. urodziny z żoną: „Nie ma nikogo, z kim wolałbym spędzić moje urodziny”
NEWS

Justin Bieber świętuje 32. urodziny z żoną: „Nie ma nikogo, z kim wolałbym spędzić moje urodziny”

Polecane

CGM
Hodak wrócił z singlem „Magnifique” w dniu swoich 30. urodzin

Hodak wrócił z singlem „Magnifique” w dniu swoich 30. urodzin

Nowy singiel rapera po ponad rocznej przerwie

2 godziny temu

CGM
Courtney Love zapowiada trasę Hole z Melissą Auf Der Maur

Courtney Love zapowiada trasę Hole z Melissą Auf Der Maur

Hole wraca po latach przerwy?

2 godziny temu

CGM
Dawid Kwiatkowski o młodości w show-biznesie. Wspomina alkohol, narkotyki i trudne początki kariery

Dawid Kwiatkowski o młodości w show-biznesie. Wspomina alkohol, narkot ...

Wokalista szczerze o początkach kariery

3 godziny temu

NEWS
Poruszający występ w nowym sezonie „Must Be The Music”. Julita Kaczyńska z piosenką dla swojego taty

Poruszający występ w nowym sezonie „Must Be The Music”. Julita Kaczyńs ...

Sebastian Karpiel-Bułecka przyznał, że dla takich występów jest w tym programie

22 godziny temu

CGM
Peja z mocnym komentarzem na temat polskich celebrytów, którzy utknęli w Dubaju

Peja z mocnym komentarzem na temat polskich celebrytów, którzy utknęli ...

"Mamy farta, że nie trafiliśmy do Dubaju"

23 godziny temu

CGM
Mel B ze Spice Girls dołącza do Celebrity Squid Game

Mel B ze Spice Girls dołącza do Celebrity Squid Game

Netflix ogłasza gwiazdy spin-offu

1 dzień temu