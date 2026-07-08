Ojciec Lauren Bennett przerywa milczenie po śmierci córki. Oskarża lekarzy o zaniedbania

„Lekarze zawiedli moją córkę”

Według Richarda Bennetta problemy zdrowotne Lauren rozpoczęły się po silnej reakcji na przepisany lek.

Ojciec wokalistki twierdzi, że przez pięć miesięcy specjaliści oraz brytyjska służba zdrowia nie zapewnili jej właściwego leczenia w najtrudniejszym okresie.

Rodzina wyraziła rozczarowanie opieką medyczną, wskazując, że właśnie ona miała odegrać kluczową rolę w tragicznych wydarzeniach.

Śledztwo w sprawie śmierci Lauren Bennett trwa

Śmierć Lauren Bennett nadal jest przedmiotem postępowania prowadzonego w Wielkiej Brytanii. Wokalistka zmarła 29 maja w miejscowości Meopham, a śledczy podkreślają, że wyjaśnienie wszystkich okoliczności może potrwać jeszcze kilka miesięcy.

Na razie nie podano oficjalnej przyczyny śmierci.

Rodzina i przyjaciele pożegnali artystkę

Kilka dni temu w Londynie odbyła się prywatna ceremonia upamiętniająca Lauren Bennett. W uroczystości uczestniczyli członkowie rodziny, najbliżsi przyjaciele oraz byli współpracownicy wokalistki z zespołów G.R.L. i Paradiso Girls.

Richard Bennett wspomina córkę jako niezwykle utalentowaną, skromną i pełną życzliwości osobę, która swoją muzyką i charakterem wywarła ogromny wpływ na wielu ludzi.

Lauren Bennett zmarła w wieku 36 lat.