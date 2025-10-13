OG Kamka straciła przytomność. Raperka ujawnia, że leczy się od 12. roku życia

OG Kamka zaniepokoiła swoich fanów po tym, jak straciła przytomność podczas wydarzenia muzycznego. Artystka opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym wyjaśniła, że przyczyną zasłabnięcia była anemia i problemy zdrowotne, z którymi zmaga się od dziecka.

OG Kamka o swoim stanie zdrowia

W emocjonalnym wpisie OG Kamka przyznała, że od lat mierzy się z poważnymi schorzeniami:

„Straciłam przytomność na evencie z powodu anemii i innych chorób. Leczę się od 12. roku życia. Jest już w miarę stabilnie – dziękuję wszystkim za wiadomości i wsparcie.”

Raperka podkreśliła, że mimo choroby nie zamierza się poddawać i planuje wrócić do pracy artystycznej, gdy tylko odzyska pełnię sił.

Kim jest OG Kamka?

OG Kamka to jedna z najbardziej obiecujących postaci polskiej sceny rapowej młodego pokolenia. Artystka zyskała rozpoznawalność po udziale w programie Rap Generation oraz dzięki współpracy z marką Rossmann. Jej autentyczność i szczerość przyciągnęły dużą rzeszę fanów, którzy cenią ją za otwartość i bezpośredniość.

Fani wspierają artystkę po zasłabnięciu

Po informacji o incydencie w sieci pojawiło się wiele ciepłych słów wsparcia. Fani życzą Kamce szybkiego powrotu do zdrowia i doceniają jej odwagę w mówieniu o problemach zdrowotnych. Raperka zapowiedziała, że wkrótce wróci na scenę i nie zamierza rezygnować z pasji.