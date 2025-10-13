Szukaj
CGM

OG Kamka straciła przytomność. Raperka ujawnia, że leczy się od 12. roku życia

OG Kamka o swoim stanie zdrowia

2025.10.13

opublikował:

OG Kamka straciła przytomność. Raperka ujawnia, że leczy się od 12. roku życia

OG Kamka zaniepokoiła swoich fanów po tym, jak straciła przytomność podczas wydarzenia muzycznego. Artystka opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym wyjaśniła, że przyczyną zasłabnięcia była anemia i problemy zdrowotne, z którymi zmaga się od dziecka.

OG Kamka o swoim stanie zdrowia

W emocjonalnym wpisie OG Kamka przyznała, że od lat mierzy się z poważnymi schorzeniami:

„Straciłam przytomność na evencie z powodu anemii i innych chorób. Leczę się od 12. roku życia. Jest już w miarę stabilnie – dziękuję wszystkim za wiadomości i wsparcie.”

Raperka podkreśliła, że mimo choroby nie zamierza się poddawać i planuje wrócić do pracy artystycznej, gdy tylko odzyska pełnię sił.

Kim jest OG Kamka?

OG Kamka to jedna z najbardziej obiecujących postaci polskiej sceny rapowej młodego pokolenia. Artystka zyskała rozpoznawalność po udziale w programie Rap Generation oraz dzięki współpracy z marką Rossmann. Jej autentyczność i szczerość przyciągnęły dużą rzeszę fanów, którzy cenią ją za otwartość i bezpośredniość.

Fani wspierają artystkę po zasłabnięciu

Po informacji o incydencie w sieci pojawiło się wiele ciepłych słów wsparcia. Fani życzą Kamce szybkiego powrotu do zdrowia i doceniają jej odwagę w mówieniu o problemach zdrowotnych. Raperka zapowiedziała, że wkrótce wróci na scenę i nie zamierza rezygnować z pasji.

@cgm.pl Kamila „Kamka” Podziewska o swoim udziale w Rap Generation #Kamka #RapGeneration #cgm @warnermusicpoland@primevideopl ♬ oryginalny dźwięk – CGM.PL – CGM.PL

 

Tagi


Popularne newsy

Wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zamordowany w więzieniu
NEWS

Wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zamordowany w więzieniu

Selena Gomez nie zaprosiła na swój ślub przyjaciółki, która oddała jej nerkę
NEWS

Selena Gomez nie zaprosiła na swój ślub przyjaciółki, która oddała jej nerkę

PRIME MMA 14: Arab rzucał rywalem po klatce i wygrał przed czasem
NEWS

PRIME MMA 14: Arab rzucał rywalem po klatce i wygrał przed czasem

Były wokalista Lostprophets oskarżony o próbę gwałtu niemowlęcia zabity w więzieniu: dwóch mężczyzn aresztowanych
NEWS

Były wokalista Lostprophets oskarżony o próbę gwałtu niemowlęcia zabity w więzieniu: dwóch mężczyzn aresztowanych

6ix9ine zeznawał przeciwko Cardi B i Jimowi Jonesowi? Raper tłumaczy swoje zeznania
NEWS

6ix9ine zeznawał przeciwko Cardi B i Jimowi Jonesowi? Raper tłumaczy swoje zeznania

Arab o Murańskim: „Nie uderzyłem go. Dotknąłem jego spoconej twarzy i musiałem po tym umyć ręce”
NEWS

Arab o Murańskim: „Nie uderzyłem go. Dotknąłem jego spoconej twarzy i musiałem po tym umyć ręce”

Nie żyje argentyński piosenkarz Fede Dorcaz. 29-latek został postrzelony podczas powrotu z próby do Tańca z gwiazdami
NEWS

Nie żyje argentyński piosenkarz Fede Dorcaz. 29-latek został postrzelony podczas powrotu z próby do Tańca z gwiazdami

Polecane

CGM
Złożyli hołd Ozzy’emu Osbourne’owi. Użyli do tego 10 tysięcy dyń

Złożyli hołd Ozzy’emu Osbourne’owi. Użyli do tego 10 tysię ...

Rodzina odwiedza farmę dyni z "muralem" ku czci Ozzy’ego

3 godziny temu

CGM
Nie żyje legendarny perkusista. Grał z największymi gwiazdami rocka

Nie żyje legendarny perkusista. Grał z największymi gwiazdami rocka

O śmierci muzyka poinformowała jego żona

10 godzin temu

CGM
Chappell Roan krytykuje ICE na koncercie w Pasadenie: reakcja Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Chappell Roan krytykuje ICE na koncercie w Pasadenie: reakcja Departam ...

Szerokie reperkusje w kulturze muzycznej

10 godzin temu

CGM
Były wokalista Lostprophets oskarżony o próbę gwałtu niemowlęcia zabity w więzieniu: dwóch mężczyzn aresztowanych

Były wokalista Lostprophets oskarżony o próbę gwałtu niemowlęcia zabit ...

Do zabójstwa doszło 11 października

11 godzin temu

CGM
Joe Budden nazwał Drake’a „suką” w najnowszy odcinku swojego podcastu

Joe Budden nazwał Drake’a „suką” w najnowszy odcinku ...

Sprawa dotyczy pozwu o zniesławienie, który został odrzucony,

13 godzin temu

CGM
Doda szczerze o muzykach i słuchaczach disco polo: „Dlaczego w ogóle ja mam okazywać szacunek czy brak szacunku”

Doda szczerze o muzykach i słuchaczach disco polo: „Dlaczego w o ...

Szacunek dla twórców disco polo

15 godzin temu