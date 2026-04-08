Offset wyjaśnia, czy Lil Tjay go postrzelił: szczegóły po incydencie w Seminole Hard Rock

Czy Offset doniósł Lil Tjaya?

2026.04.08

Offset ujawnił szczegóły swojego incydentu z Lil Tjay podczas rozmowy z DJ Akademiksem. Cała sytuacja miała miejsce kilka nocy temu w Seminole Hard Rock Hotel and Casino w Hollywood, Floryda.

Co się stało?

Podczas kłótni, Offset został postrzelony w nogę i przewieziony do szpitala. Jego przedstawiciel zapewnił, że raper czuje się dobrze i spodziewa się pełnego powrotu do zdrowia.

Lil Tjay został tymczasowo aresztowany za zakłócanie porządku w Broward County Jail, ale szybko wypuszczono go za kaucją. Po incydencie, Tjay nazwał Offseta donosicielem, twierdząc, że raper wskazał go policji jako strzelca. To wywołało falę spekulacji w mediach.

Offset prostuje fakty

W rozmowie z DJ Akademiksem, Offset stwierdził, że Lil Tjay nie był osobą, która go postrzeliła. Dodał również, że nie donosił na Tjaya ani nie składał zeznań policji, odpierając oskarżenia o bycie „snitchem”.

Niejasne szczegóły sprawy

Nie wszystkie szczegóły incydentu są jeszcze znane. Raporty sugerują, że konflikt mógł wynikać z sporu hazardowego, a Tjay i jego ekipa byli agresorami. Dochodzenie nadal trwa.

