Odchodzi z zespołu po 61 latach. Bruce Johnston opuszcza The Beach Boys

Bruce Johnston ogłosił, że po ponad sześciu dekadach kończy regularne występy z zespołem The Beach Boys. Muzyk podkreślił jednak, że nie oznacza to definitywnego pożegnania z grupą ani z muzyką. Artysta zapowiedział, że nadal będzie pisał nowe utwory i okazjonalnie pojawiał się na scenie podczas specjalnych wydarzeń zespołu. Po 61 latach działalności koncertowej Johnston planuje rozpocząć nowy etap swojej kariery.

61 lat na scenie i tysiące koncertów

Bruce Johnston dołączył do The Beach Boys w 1965 roku, gdy lider grupy Brian Wilson zrezygnował z intensywnego koncertowania. Od tego czasu Johnston był stałym członkiem zespołu i według szacunków wystąpił w około 6000 koncertów na całym świecie. Muzyk odegrał również ważną rolę jako autor piosenek. Wśród jego najbardziej znanych utworów dla zespołu znajdują się m.in.:

Tears In The Morning

Deirdre

Disney Girls

Nowy etap kariery Bruce’a Johnstona

W oświadczeniu dla magazynu Rolling Stone artysta podkreślił, że chce skupić się przede wszystkim na pisaniu muzyki. Według Johnstona jego największym talentem – poza śpiewaniem – jest właśnie tworzenie piosenek. Dlatego teraz zamierza poświęcić więcej czasu na pracę w studiu oraz rozwijanie nowych projektów muzycznych. Muzyk planuje również rozpocząć działalność związaną z wystąpieniami publicznymi i spotkaniami z fanami. Inspiracją do tego pomysłu był dla niego legendarny aktor Cary Grant, który po zakończeniu kariery filmowej rozpoczął podobną działalność.

Mike Love komentuje odejście kolegi z zespołu

Do decyzji Bruce’a Johnstona odniósł się także wieloletni członek zespołu Mike Love. Muzyk podkreślił, że Johnston jest jednym z najwybitniejszych autorów piosenek i wokalistów swojego pokolenia. Love wyraził nadzieję na dalszą współpracę z Johnstonem w studiu nagraniowym i zaznaczył, że artysta nadal będzie pojawiał się na scenie podczas wyjątkowych wydarzeń.

Specjalne koncerty i nowe projekty The Beach Boys

Jednym z takich wydarzeń może być koncert w słynnym amfiteatrze Hollywood Bowl w Los Angeles, który będzie częścią obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Zespół planuje także kolejne koncerty, a rolę Johnstona w koncertowym składzie przejmie Chris Cron z projektu Pet Sounds Live. Dodatkowo grupa zapowiedziała wydanie dawno zaginionego albumu Adult/Child oraz specjalny koncert w London z okazji 60-lecia legendarnej płyty Pet Sounds.

Dziedzictwo Briana Wilsona

Warto przypomnieć, że w 2025 roku zmarł współzałożyciel zespołu, Brian Wilson. Artysta pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo muzyczne i był uznawany za jednego z najważniejszych innowatorów w historii muzyki pop.