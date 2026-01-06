Oasis nagrali numer do nowego filmu o Bondzie? Noel Gallagher komentuje

fot. facebook / @OasisOfficial

Oasis a nowy film o Jamesie Bondzie – reakcja Noela Gallaghera

Noel Gallagher odniósł się do krążących w mediach plotek, według których Oasis mieliby nagrać motyw przewodni do kolejnego filmu z serii James Bond. Spekulacje pojawiły się po doniesieniach sugerujących, że zespół znalazł się wysoko na liście życzeń studia Amazon MGM, które obecnie sprawuje kreatywną kontrolę nad franczyzą.

Podczas rozmowy na antenie Talksport (5 stycznia 2026 roku) gitarzysta Oasis zdementował informacje o jakichkolwiek rozmowach.

„James Bond? Oasis? Nie” – powiedział wprost, zaznaczając, że jak dotąd nie było żadnego kontaktu ze strony producentów.

Noel Gallagher: nagranie motywu Bonda byłoby zaszczytem

Choć Gallagher zaprzeczył plotkom, nie ukrywał entuzjazmu wobec samej idei. Podkreślił, że nagranie piosenki do Jamesa Bonda byłoby ogromnym honorem, a takie projekty – jego zdaniem – powinny trafiać do brytyjskich artystów.

Noel od lat powtarza, że muzyczna oprawa przygód agenta 007 powinna pozostać w rękach twórców z Wielkiej Brytanii. Już w 2008 roku zdradzał, że napisał kilka potencjalnych motywów bondowskich, a w kolejnych latach wielokrotnie deklarował gotowość do nagrania takiego utworu „od ręki”.

Liam Gallagher podsyca spekulacje fanów

Swoje trzy grosze dołożył również Liam Gallagher, który w grudniu odpowiedział żartobliwie na plotki w mediach społecznościowych, sugerując, że temat jest „w toku” i że byłby to „najlepszy bondowski motyw w historii”. W przeszłości Liam także potwierdzał zainteresowanie projektem i wspominał o spotkaniach z producentką serii, Barbarą Broccoli.

Nowy James Bond pod skrzydłami Amazon MGM

Po przejęciu kreatywnej kontroli przez Amazon MGM, prace nad kolejnym filmem o Jamesie Bondzie nabrały tempa. Reżyserem nowej odsłony został Denis Villeneuve, a za scenariusz odpowiada Steven Knight, znany z serialu Peaky Blinders. Po odejściu Daniela Craiga producenci szukają nowej twarzy do roli agenta 007 – wśród faworytów bukmacherów pojawia się m.in. Callum Turner.