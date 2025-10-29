O.S.T.R. zapowiada nowy album: „Chcielibyście preorder solowego albumu w takim klimacie?”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

O.S.T.R. rozpoczął przygotowania do wydania nowego solowego albumu. Na jego profilach społecznościowych pojawiła się zajawka nadchodzącego singiel „SAM”, który zwiastuje nowe brzmienie rapera i pierwsze informacje o preorderze nowej płyty.

Raper zapytał fanów:

„Chcielibyście preorder solowego albumu w takim klimacie?”

To wyraźny znak, że kampania promocyjna wchodzi w intensywną fazę, a fani mogą spodziewać się premierowych materiałów i limitowanych edycji nowego wydawnictwa.

Nowy album O.S.T.R. coraz bliżej

O.S.T.R. systematycznie buduje napięcie wokół swojego solowego projektu. Kampania promocyjna obejmuje nie tylko zapowiedź singla, ale także przygotowania do preorderu i wydarzeń towarzyszących premierze albumu. Fani polskiego rapu już teraz mogą śledzić szczegóły nadchodzącej premiery, która obiecuje nowe, energetyczne brzmienie charakterystyczne dla rapera.

Współpraca z Eldo i plany koncertowe

O.S.T.R. nie ogranicza się jedynie do solowych działań. Raper współpracuje również z Eldo przy nadchodzącym projekcie, a obaj artyści występują wspólnie podczas tras koncertowych po Polsce. Te działania mogą być powiązane z premierą nowego albumu, a także wzmocnić promocję wydawnictwa wśród fanów hip-hopu.