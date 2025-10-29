Szukaj
CGM

O.S.T.R. zapowiada nowy album: „Chcielibyście preorder solowego albumu w takim klimacie?”

Nowy album coraz bliżej

2025.10.29

opublikował:

O.S.T.R. zapowiada nowy album: „Chcielibyście preorder solowego albumu w takim klimacie?”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

O.S.T.R. rozpoczął przygotowania do wydania nowego solowego albumu. Na jego profilach społecznościowych pojawiła się zajawka nadchodzącego singiel „SAM”, który zwiastuje nowe brzmienie rapera i pierwsze informacje o preorderze nowej płyty.

Raper zapytał fanów:

„Chcielibyście preorder solowego albumu w takim klimacie?”

To wyraźny znak, że kampania promocyjna wchodzi w intensywną fazę, a fani mogą spodziewać się premierowych materiałów i limitowanych edycji nowego wydawnictwa.

Nowy album O.S.T.R. coraz bliżej

O.S.T.R. systematycznie buduje napięcie wokół swojego solowego projektu. Kampania promocyjna obejmuje nie tylko zapowiedź singla, ale także przygotowania do preorderu i wydarzeń towarzyszących premierze albumu. Fani polskiego rapu już teraz mogą śledzić szczegóły nadchodzącej premiery, która obiecuje nowe, energetyczne brzmienie charakterystyczne dla rapera.

Współpraca z Eldo i plany koncertowe

O.S.T.R. nie ogranicza się jedynie do solowych działań. Raper współpracuje również z Eldo przy nadchodzącym projekcie, a obaj artyści występują wspólnie podczas tras koncertowych po Polsce. Te działania mogą być powiązane z premierą nowego albumu, a także wzmocnić promocję wydawnictwa wśród fanów hip-hopu.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by O.S.T.R. (@adam.ostr.ostrowski)

Tagi


Popularne newsy

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”
NEWS

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka
NEWS

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka

Wokalista Coldplay ma nową dziewczynę. To była żona Joe Jonasa i aktorka znana z „Gry o tron”
NEWS

Wokalista Coldplay ma nową dziewczynę. To była żona Joe Jonasa i aktorka znana z „Gry o tron”

Włodi ostro o ghostwritingu: „Ten, kto korzysta w rapie z ghostwritingu, jest totalnym lamusem”
NEWS

Włodi ostro o ghostwritingu: „Ten, kto korzysta w rapie z ghostwritingu, jest totalnym lamusem”

Polski milioner reaguje na diss Maty na Quebo i Krychowiaka. „Husaria kontra Krzyżacy”. Na stole sto tysięcy złotych
NEWS

Polski milioner reaguje na diss Maty na Quebo i Krychowiaka. „Husaria kontra Krzyżacy”. Na stole sto tysięcy złotych

Włodi opowiedział o tym, jak został zwolniony z Pizza Hut 
NEWS

Włodi opowiedział o tym, jak został zwolniony z Pizza Hut 

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu
NEWS

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu

Polecane

CGM
„Paweł z Ursynowa” – powstał film dokumentalny o Pezecie

„Paweł z Ursynowa” – powstał film dokumentalny o Pez ...

Premiera filmu już 31 października

7 godzin temu

CGM
Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowego przeciwnika i twierdzi, że przyjmowane przez Popka substancje zżarły mu mózg

Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowe ...

Federacja ma ujawnić nowego rywala Popka w czwartek

8 godzin temu

CGM
Album WCK x O.S.T.R. „LTD.” ukaże się na czerwonym winylu

Album WCK x O.S.T.R. „LTD.” ukaże się na czerwonym winylu

Start limitowanego preorderu wyjątkowej edycji

9 godzin temu

CGM
Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu

Panowie szykują się do wspólnej premiery

9 godzin temu

CGM
Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, ...

Konflikt czy marketingowy zabieg?

11 godzin temu

CGM
Slash wyraża wątpliwości co do koncertu Guns N’ Roses w Las Vegas Sphere

Slash wyraża wątpliwości co do koncertu Guns N’ Roses w Las Vegas Sphe ...

"Metallica mogłaby tam zagrać"

15 godzin temu