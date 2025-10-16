Szukaj
Numer Raz otwiera własną wytwórnię Wrap Records. „Nigdy się nie sprzedałem"

Nowa era w twórczości rapera

2025.10.16

opublikował:

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Numer Raz ogłosił otwarcie własnej wytwórni muzycznej Wrap Records, którą tworzy wspólnie z Moosem. Artysta podkreśla, że przez całą swoją karierę pozostał wierny sobie i nigdy nie musiał „sprzedawać się”, by utrzymać na scenie.

30 lat na scenie i nowe otwarcie w karierze Numer Raza

Numer Raz, znany z kultowej grupy Warszawski Deszcz, obchodzi w tym roku 30-lecie działalności artystycznej. Choć w branży jest od trzech dekad, raper przyznał, że otwierając nowy rozdział, znów czuje się jak debiutant.

„Pomimo, że mija właśnie 30 lat od mojego rapowego debiutu, znowu czuję się jak debiutant. Muzycznie ani razu nie odbiegłem od tego, co czuję. 100% JA.” – napisał Numer Raz.

W swoich mediach społecznościowych raper podziękował fanom za wsparcie i zaznaczył, że wciąż tworzy z pasji, nie dla pieniędzy ani trendów.

Wrap Records – niezależna wytwórnia dla prawdziwych artystów

Nowy projekt Wrap Records ma być przestrzenią dla twórców, którzy chcą pozostać autentyczni i niezależni. Wytwórnia, jak podkreśla Numer Raz, nie będzie kierować się modą, lecz jakością i szczerością przekazu.

Choć szczegóły dotyczące pierwszych wydawnictw nie zostały jeszcze ujawnione, wiadomo, że Numer Raz i Moose planują działać w duchu wolności artystycznej.

„Żyje się tylko raz” – nowa era w twórczości Numer Raza

Ostatnim projektem rapera jest album „Żyje się tylko raz”, który stanowi przedsmak tego, co czeka słuchaczy w ramach Wrap Records. Wkrótce mają zostać ogłoszone kolejne informacje dotyczące artystów, z którymi Numer Raz zamierza współpracować.

„Nie musiałem się sprzedawać, by być tu, gdzie jestem. Robię muzykę, którą czuję, i to daje mi największą satysfakcję” – podkreśla raper.

 

