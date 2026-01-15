Numer Raz o Wilku z Hemp Gru: „Jeden z niewielu, którzy mają takie zasady o jakich rapują”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
Numer Raz zabrał głos na temat Wilka WDZ, jednego z filarów warszawskiego rapu i współzałożyciela legendarnej formacji Hemp Gru. Weteran sceny hip-hopowej nie szczędził ciepłych słów pod adresem kolegi po fachu, podkreślając jego konsekwencję, autentyczność i wierność zasadom.
Numer Raz o swojej fascynacji Molestą i „Skandalem”
Numer Raz od lat otwarcie przyznaje, że jest wielkim fanem zespołu Molesta Ewenement. Raper wielokrotnie podkreślał, że kultowy album „Skandal” zna niemal na pamięć i potrafi zarapować go w całości bez przygotowania.
Jednocześnie ogromnym szacunkiem darzy również Wilka WDZ, jednego z fundamentów warszawskiej sceny rapowej lat 90.
„Fenomen” polskiego rapu. Numer Raz o Wilku WDZ
W rozmowie z Arturem Rawiczem dla Numer Raz nazwał Wilka WDZ prawdziwym fenomenem polskiego hip-hopu. Jego zdaniem raper od dekad pozostaje wierny zasadom, o których rapował na początku kariery.
– Uważam, że Wilku to jest chyba jeden z niewielu ludzi, którzy mają takie zasady, o których rapują. Pasjonat, ale też trzyma się tych ulicznych zasad, które wprowadził 30 lat temu. Mało jest takich ludzi jak on i uważam, że to jest fenomen – powiedział Numer Raz.
Wilku WDZ prywatnie. „Bardzo zasadniczy i poukładany”
Numer Raz zwrócił również uwagę na cechy charakteru Wilka WDZ poza sceną. Wspominając wspólne próby, podkreślił jego profesjonalizm i dbałość o szczegóły.
– Jest bardzo sympatyczny, ale też bardzo zasadniczy. To jest gościu, który musi mieć wszystko poukładane, co mnie w ogóle zaskoczyło – dodał raper.