CGM

Numer Raz o Wilku z Hemp Gru: „Jeden z niewielu, którzy mają takie zasady o jakich rapują”

"Jest bardzo sympatyczny, ale też bardzo zasadniczy"

2026.01.15

opublikował:

Numer Raz o Wilku z Hemp Gru: „Jeden z niewielu, którzy mają takie zasady o jakich rapują”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Numer Raz zabrał głos na temat Wilka WDZ, jednego z filarów warszawskiego rapu i współzałożyciela legendarnej formacji Hemp Gru. Weteran sceny hip-hopowej nie szczędził ciepłych słów pod adresem kolegi po fachu, podkreślając jego konsekwencję, autentyczność i wierność zasadom.

Numer Raz o swojej fascynacji Molestą i „Skandalem”

Numer Raz od lat otwarcie przyznaje, że jest wielkim fanem zespołu Molesta Ewenement. Raper wielokrotnie podkreślał, że kultowy album „Skandal” zna niemal na pamięć i potrafi zarapować go w całości bez przygotowania.

Jednocześnie ogromnym szacunkiem darzy również Wilka WDZ, jednego z fundamentów warszawskiej sceny rapowej lat 90.

„Fenomen” polskiego rapu. Numer Raz o Wilku WDZ

W rozmowie z Arturem Rawiczem dla Numer Raz nazwał Wilka WDZ prawdziwym fenomenem polskiego hip-hopu. Jego zdaniem raper od dekad pozostaje wierny zasadom, o których rapował na początku kariery.

– Uważam, że Wilku to jest chyba jeden z niewielu ludzi, którzy mają takie zasady, o których rapują. Pasjonat, ale też trzyma się tych ulicznych zasad, które wprowadził 30 lat temu. Mało jest takich ludzi jak on i uważam, że to jest fenomen – powiedział Numer Raz.

Wilku WDZ prywatnie. „Bardzo zasadniczy i poukładany”

Numer Raz zwrócił również uwagę na cechy charakteru Wilka WDZ poza sceną. Wspominając wspólne próby, podkreślił jego profesjonalizm i dbałość o szczegóły.

– Jest bardzo sympatyczny, ale też bardzo zasadniczy. To jest gościu, który musi mieć wszystko poukładane, co mnie w ogóle zaskoczyło – dodał raper.

Tagi


Popularne newsy

TVP ma problemy z preselekcjami do Eurowizji 2026. Koncert, który ma wyłonić polskiego kandydata się nie odbędzie, bo brakuje pieniędzy?
NEWS

TVP ma problemy z preselekcjami do Eurowizji 2026. Koncert, który ma wyłonić polskiego kandydata się nie odbędzie, bo brakuje pieniędzy?

Kawałek Magika z Kalibra 44 w amerykańskim serialu na Apple TV+
NEWS

Kawałek Magika z Kalibra 44 w amerykańskim serialu na Apple TV+

Madison Beer ogłasza trasę THE LOCKET TOUR. Piosenkarka wystąpi w Krakowie
NEWS

Madison Beer ogłasza trasę THE LOCKET TOUR. Piosenkarka wystąpi w Krakowie

Mata i Fagata zapowiadają wspólny numer: „Choć jej jeszcze nie ruch*łem, to jest na to szansa”
NEWS

Mata i Fagata zapowiadają wspólny numer: „Choć jej jeszcze nie ruch*łem, to jest na to szansa”

Faworytka fanów Eurowizji 2026 wycofała się w ostatniej chwili. Norbert Wronka odmówił zastępstwa
NEWS

Faworytka fanów Eurowizji 2026 wycofała się w ostatniej chwili. Norbert Wronka odmówił zastępstwa

Eurowizja 2026: TVP ogłosiła artystów, którzy wezmą udział w preselekcjach
NEWS

Eurowizja 2026: TVP ogłosiła artystów, którzy wezmą udział w preselekcjach

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Jedna z nauczycielek zachwycona
NEWS

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Jedna z nauczycielek zachwycona

Polecane

CGM
Peja krytykuje patoinfluencerów: „Gwiazdami pop są dziś pseudo ludzie z internetu”

Peja krytykuje patoinfluencerów: „Gwiazdami pop są dziś pseudo ludzie ...

Kontrowersja ponad kompetencje

2 godziny temu

CGM
Zalia została prezenterką radiową. Wokalistka poprowadzi autorską audycję

Zalia została prezenterką radiową. Wokalistka poprowadzi autorską audy ...

Nowy program Zalii będzie miał charakter lifestylowo-muzyczny

2 godziny temu

CGM
Mata i Fagata zapowiadają wspólny numer: „Choć jej jeszcze nie ruch*łem, to jest na to szansa”

Mata i Fagata zapowiadają wspólny numer: „Choć jej jeszcze nie ruch*łe ...

Kontrowersyjne wersy już krąży w sieci

11 godzin temu

CGM
Kawałek Magika z Kalibra 44 w amerykańskim serialu na Apple TV+

Kawałek Magika z Kalibra 44 w amerykańskim serialu na Apple TV+

Polski rap w „Porwaniu”

17 godzin temu

CGM
Eurowizja 2026: TVP ogłosiła artystów, którzy wezmą udział w preselekcjach

Eurowizja 2026: TVP ogłosiła artystów, którzy wezmą udział w preselekc ...

Eurowizja coraz bliżej. Emocje wokół konkursu nie słabną

18 godzin temu

CGM
Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Jedna z nauczycielek zachwycona

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Jedna z nauczyciele ...

Quebonafide wzbudził ogromne emocje podczas studniówki w Suwałkach

21 godzin temu