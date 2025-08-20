Nowy album Florence + The Machine w Halloween. Pierwszy singiel już dostępny

fot. P. Tarasewicz

Kilka dni po tym, jak Florence Welch zapowiedziała nowy album swojej grupy, dostaliśmy pierwszy promujący go singiel. Tytułowy utwór z „Everybody Screams” trafił do internetu wraz z teledyskiem wyreżyserowanym przez Autumn de Wilde.

Florence Welch pracowała nad albumem przez ostatnie dwa lata, gromadząc wokół siebie zacne grono współpracowników – Marka Bowena z IDLES, którego można zobaczyć w teledysku do „Everybody Screem”, Aarona Dessnera i Mitski.

Granice własnego ciała

Po potrzebie ratującej życie operacji w trakcie trasy „Dance Fever Tour”, Florence wyruszyła w podróż ku mistycyzmowi duchowemu, czarom i folkowemu horrorowi, doświadczając granic własnego ciała i badając, co oznacza „bycie wyleczonym”. Album porusza temat kobiecości, partnerstwa, starzenia się i umierania, ujawniając mroczną stronę codzienności.

Na przestrzeni pięciu albumów – „Lungs” (2009), „Ceremonials” (2011), „How Big, How Blue, How Beautiful” (2015), „High As Hope” (2018) i „Dance Fever” (2022) – Florence stała się jedną z najważniejszych artystek swojego pokolenia. Jej płyty docierały do pierwszych miejsc zestawień w USA i Wielkiej Brytanii, na konto artystki trafiały liczne nagrody. Znana z przejmujących koncertów i wyjątkowego głosu, wyprzedaje sale koncertowe i jest headlinerką festiwali na całym świecie. Współpracowała i dzieliła scenę z ikonami, w tym z The Rolling Stones, Lady Gagą i Taylor Swift, wydała także książkę z tekstami piosenek, poezją i rysunkami „Useless Magic”.