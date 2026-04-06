Nowe zdjęcia Michaela Jacksona z dziećmi wywołują burzę

Wokół postaci Michaela Jacksona ponownie narasta ogromna fala kontrowersji. Wszystko za sprawą niepublikowanych wcześniej zdjęć z dziećmi, które ujrzały światło dzienne po premierze głośnego dokumentu dotyczącego jego życia prywatnego. Sprawa szybko przyciągnęła uwagę mediów na całym świecie i ponownie otworzyła debatę na temat przeszłości „Króla Popu”.
Niepublikowane zdjęcia Michaela Jacksona ujawnione
Brytyjski dziennik Daily Mail opublikował serię archiwalnych fotografii z lat 90., na których Michael Jackson przebywa w towarzystwie dzieci, w tym Dominica Cascio.
Na zdjęciach widać m.in. chłopca siedzącego na kolanach artysty oraz jego braci – Edwarda i Aldo. Fotografie, wykonane głównie w 1996 roku, wcześniej nie były dostępne publicznie, co dodatkowo zwiększyło zainteresowanie opinii publicznej.
Disturbing trove of never-before-seen photos shows Michael Jackson with 'distressed’ alleged young victims, sparking explosive new lawsuit https://t.co/DAWxxSje0P
— Daily Mail (@DailyMail) April 5, 2026
Dokument Channel 4 i powrót trudnych tematów
Premiera dokumentu przygotowanego przez Channel 4 ponownie skierowała uwagę na zarzuty dotyczące domniemanych nadużyć wobec nieletnich.
Produkcja przedstawia relacje i materiały, które mają rzucać nowe światło na życie prywatne artysty. Już przed emisją dokument wywołał liczne kontrowersje i podzielił opinię publiczną.
Rodzina Cascio pozywa spadkobierców artysty
Sprawa przybrała poważny obrót prawny. Rodzeństwo Cascio – Dominic, Edward, Aldo oraz Marie-Nicole – złożyło pozew przeciwko spadkobiercom Michaela Jacksona.
W dokumentach sądowych twierdzą, że jako dzieci mieli paść ofiarą wielokrotnych nadużyć. Oskarżenia obejmują również rzekome podawanie substancji odurzających oraz wykorzystywanie seksualne.
Z kolei prawnicy zarządzający majątkiem artysty stanowczo odrzucają te zarzuty, określając je jako próbę wyłudzenia pieniędzy i podkreślając wcześniejsze pozytywne relacje rodziny Cascio z Jacksonem.
Emocjonalne relacje i reakcje po publikacji zdjęć
Dominic Cascio, dziś dorosły mężczyzna, przyznał w rozmowie z mediami, że oglądanie zdjęć z dzieciństwa wywołuje w nim silne emocje. Podkreślił, że doświadczenia z przeszłości miały wpływ na jego życie i wymagają ciągłej pracy nad sobą.
Jego wypowiedzi spotkały się z dużym odzewem opinii publicznej, a sprawa ponownie podzieliła fanów artysty oraz komentatorów.
Sprawa Michaela Jacksona wciąż budzi emocje
Mimo że Michael Jackson zmarł w 2009 roku, jego postać nadal pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych w historii muzyki. Kolejne publikacje, dokumenty i materiały archiwalne regularnie wywołują dyskusje na temat jego życia prywatnego oraz dziedzictwa artystycznego.
Nowe zdjęcia i pozew rodziny Cascio mogą mieć istotny wpływ na dalsze postrzeganie artysty, a także na jego spuściznę w świecie muzyki.