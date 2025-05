fot. mat. pras.

Nowaczkiewicz z nowym singlem „Randkowałem z biedą” potwierdza swoje oldschoolowe wyczucie do brzmień. Bez ślepego podążania za trendami, producencko ponownie wspiera go multiplatynowy BAHsick, zaś za teledysk do kawałka odpowiada Kooza. Numer dostępny już jest we wszystkich serwisach streamingowych, a teledysk klasycznie na YouTube.