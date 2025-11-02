Noel Gallagher i Gibson wypuszczają limitowaną edycję gitary Les Paul Standard

Noel Gallagher i firma Gibson połączyli siły, aby stworzyć nową limitowaną edycję gitary Les Paul Standard. To kolejny efekt ich współpracy, który nawiązuje do powrotu zespołu Oasis i trasy Live ’25.

Limitowana gitara Les Paul Standard dla fanów Oasis

Brytyjski muzyk i były lider Oasis już wcześniej współpracował z amerykańskim producentem przy stworzeniu serii Gibson ’78 Les Paul Customs. Latem tego roku zaprezentował nowy model Les Paul Standard, zaprojektowany specjalnie na trasę Oasis Live ’25, który zawierał odręcznie napisane fragmenty tekstów piosenek.

Teraz Noel Gallagher i Gibson postanowili uczynić ten model bardziej dostępnym dla szerszego grona fanów. Pierwsza seria gitary była ograniczona do zaledwie 25 egzemplarzy kolekcjonerskich.

Według oficjalnego opisu, instrument został zaprojektowany tak, aby „uchwycić brzmienie, klimat i estetykę lat 90., a jednocześnie przenieść je we współczesność”.

Specyfikacja gitary Gibson Noel Gallagher Les Paul Standard

Nowy model został wykonany z litego mahoniowego korpusu bez odciążenia, z klonową płytą wierzchnią i mahoniowym gryfem o profilu SlimTaper, preferowanym przez Gallaghera. Podstrunnica z palisandru posiada 22 progi medium jumbo oraz klasyczne trapezowe inkrustacje z akrylu.

Sprzęt obejmuje mostek ABR-1 Tune-O-Matic, aluminiowy strunociąg Stop Bar, precyzyjne klucze Grover Rotomatic oraz czarne pokrętła Top Hats ze srebrnymi reflektorami. Elektronika wykorzystuje unikalne przetworniki Gibson P-90 Soapbar z indywidualnymi kontrolerami głośności i tonu.

Na tylnej części główki znajduje się reprodukcja podpisu artysty, a instrument dostarczany jest w twardym futerale ochronnym.

Gibson: „Zbyt kultowa, by jej nie udostępnić”

Lee Bartram, szef działu marketingu EMEA w Gibson, powiedział:

„Ta gitara jest po prostu zbyt kultowa i zbyt cool, by nie udostępnić jej szerzej fanom. Oryginalny model Noela był pierwszą gitarą, którą zagrał podczas największego rock’n’rollowego reunionu XXI wieku. Wersja Gibson USA oddaje ten moment, zachowując jego muzyczne dziedzictwo.”

Nowa gitara jest dostępna w limitowanej edycji w autoryzowanych punktach sprzedaży, a także w salonach Gibson Garage w Londynie i Nashville oraz na oficjalnej stronie producenta.

Kolejne projekty Gibson i powrót Oasis

Ta współpraca pojawia się tuż po ogłoszeniu przez Epiphone nowej serii gitar inspirowanych instrumentami współczłonków Oasis – Gema Archera i Boneheada.

Na początku miesiąca Gibson zaprezentował także kolekcję gitar ES-345 z okazji 40-lecia filmu „Powrót do przyszłości”.

Tymczasem Oasis rozpoczną australijski etap trasy Live ’25 31 października w Melbourne, a następnie zagrają dwa koncerty w Sydney. Finał trasy odbędzie się w Ameryce Południowej, z Richardem Ashcroftem jako supportem.

Bonehead, który przechodzi leczenie raka prostaty, zapowiedział, że powróci na scenę w Ameryce Południowej. W Azji zastępował go gitarzysta Mike Moore, znany z zespołu Liam Gallagher Band.

Liam Gallagher podczas koncertu na Wembley zasugerował powrót do Wielkiej Brytanii w przyszłym roku, mówiąc do fanów:

„‘Champagne Supernova’, do zobaczenia w przyszłym roku.”

Krążą również plotki o możliwych koncertach na Knebworth, Wembley i w Manchester Etihad Stadium.

Dodatkowo, z okazji 30-lecia singla „Wonderwall”, zespół wyda specjalny box set (What’s The Story) Morning Glory? na winylu 7”.