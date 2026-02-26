Nie żyje Oliver „Power” Grant. Współtwórca Wu-Tang Clan miał 52 lata

grafika: mat. pras.

Świat hip-hopu stracił jedną ze swoich najważniejszych postaci. Oliver „Power” Grant, współtwórca i strategiczny mózg legendarnego Wu-Tang Clan, odszedł w wieku 52 lat. Choć nigdy nie stał na scenie jako raper, jego wkład w sukces grupy i całej kultury hip-hopowej był nieoceniony. Wiadomość o jego śmierci pojawiła się tuż po ogłoszeniu nominacji Wu-Tang Clanu do Rock and Roll Hall of Fame 2026, co nadaje jej jeszcze bardziej symboliczny wymiar.

Człowiek, który stał za kulisami

Oliver Grant urodził się w 1973 roku na Jamajce, a dorastał w nowojorskim Staten Island, w dzielnicy Park Hill. To tam, wśród blokowisk i lokalnych boisk, spotkał przyszłych członków Wu-Tang Clanu i w grze w szachy zyskał swój pseudonim „Power”.

Nie był raperem, ale jego rola była kluczowa. Wspierał finansowo pierwsze nagrania grupy, w tym przełomowy singiel „Protect Ya Neck”, i został producentem wykonawczym debiutanckiego albumu „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)” (1993). GZA, jego bliski współpracownik, podkreślał:

„Nie moglibyśmy tego zrobić bez niego. Wu nie powstałoby bez Powera. Jego odejście to ogromna strata dla nas wszystkich.”

Wu Wear – od muzyki do imperium

Grant był wizjonerem nie tylko w muzyce, ale też w biznesie. W 1995 roku stworzył markę odzieżową Wu Wear, która szybko stała się symbolem stylu i kultury hip-hopowej. Pod jego nadzorem firma osiągała roczne przychody sięgające 25 milionów dolarów, a ubrania trafiały do dużych sieci i własnych sklepów w USA. Wu Wear pozwoliło Wu-Tang Clan stać się marką globalną, wykraczającą daleko poza muzykę.

W 2008 roku projekt przemianowano na Wu-Tang Brand, a w 2017 roku, we współpracy z RZA i Live Nation, kultowa linia powróciła na rynek, kontynuując dziedzictwo wizjonera.

Kreatywność w każdym wymiarze

Power nie ograniczał się do muzyki i mody. Był producentem gry „Wu-Tang: Shaolin Style” na PlayStation, która rozwijała mitologię grupy w świecie popkultury.

Na ekranie pojawił się w filmach takich jak Belly (1998) i Black and White, u boku Robert Downey Jr. oraz Ben Stiller, a także w innych produkcjach związanych z kulturą hip-hopu.

Pożegnanie legendarnego „Powera”

Informację o śmierci Granta potwierdził sam Wu-Tang Clan, publikując krótki wpis:

„Rest in power, Power”.

Członkowie zespołu podzielili się wzruszającymi słowami:

Method Man: „Spoczywaj w raju, mój bracie, bezpiecznej podróży!! (…) Stary, nie jest w porządku.”

Raekwon: „Byliśmy wszędzie… teraz ty jesteś wszędzie. Najwyższy jest miłosierny, kocham cię.”

Media podkreślają, że Grant był siłą napędową jednego z najważniejszych ruchów w historii hip-hopu. Jego wizja niezależności twórczej, budowania wspólnoty i rozwijania marki poza muzyką zainspirowała kolejne pokolenia artystów i uczyniła go niekwestionowaną legendą Wu-Tang Clan.