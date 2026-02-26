Nie żyje Oliver „Power” Grant. Współtwórca Wu-Tang Clan miał 52 lata

grafika: mat. pras.
Świat hip-hopu stracił jedną ze swoich najważniejszych postaci. Oliver „Power” Grant, współtwórca i strategiczny mózg legendarnego Wu-Tang Clan, odszedł w wieku 52 lat. Choć nigdy nie stał na scenie jako raper, jego wkład w sukces grupy i całej kultury hip-hopowej był nieoceniony. Wiadomość o jego śmierci pojawiła się tuż po ogłoszeniu nominacji Wu-Tang Clanu do Rock and Roll Hall of Fame 2026, co nadaje jej jeszcze bardziej symboliczny wymiar.
Człowiek, który stał za kulisami
Oliver Grant urodził się w 1973 roku na Jamajce, a dorastał w nowojorskim Staten Island, w dzielnicy Park Hill. To tam, wśród blokowisk i lokalnych boisk, spotkał przyszłych członków Wu-Tang Clanu i w grze w szachy zyskał swój pseudonim „Power”.
Nie był raperem, ale jego rola była kluczowa. Wspierał finansowo pierwsze nagrania grupy, w tym przełomowy singiel „Protect Ya Neck”, i został producentem wykonawczym debiutanckiego albumu „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)” (1993). GZA, jego bliski współpracownik, podkreślał:
„Nie moglibyśmy tego zrobić bez niego. Wu nie powstałoby bez Powera. Jego odejście to ogromna strata dla nas wszystkich.”
Wu Wear – od muzyki do imperium
Grant był wizjonerem nie tylko w muzyce, ale też w biznesie. W 1995 roku stworzył markę odzieżową Wu Wear, która szybko stała się symbolem stylu i kultury hip-hopowej. Pod jego nadzorem firma osiągała roczne przychody sięgające 25 milionów dolarów, a ubrania trafiały do dużych sieci i własnych sklepów w USA. Wu Wear pozwoliło Wu-Tang Clan stać się marką globalną, wykraczającą daleko poza muzykę.
W 2008 roku projekt przemianowano na Wu-Tang Brand, a w 2017 roku, we współpracy z RZA i Live Nation, kultowa linia powróciła na rynek, kontynuując dziedzictwo wizjonera.
Kreatywność w każdym wymiarze
Power nie ograniczał się do muzyki i mody. Był producentem gry „Wu-Tang: Shaolin Style” na PlayStation, która rozwijała mitologię grupy w świecie popkultury.
Na ekranie pojawił się w filmach takich jak Belly (1998) i Black and White, u boku Robert Downey Jr. oraz Ben Stiller, a także w innych produkcjach związanych z kulturą hip-hopu.
Pożegnanie legendarnego „Powera”
Informację o śmierci Granta potwierdził sam Wu-Tang Clan, publikując krótki wpis:
„Rest in power, Power”.
Członkowie zespołu podzielili się wzruszającymi słowami:
-
Method Man: „Spoczywaj w raju, mój bracie, bezpiecznej podróży!! (…) Stary, nie jest w porządku.”
-
Raekwon: „Byliśmy wszędzie… teraz ty jesteś wszędzie. Najwyższy jest miłosierny, kocham cię.”
Media podkreślają, że Grant był siłą napędową jednego z najważniejszych ruchów w historii hip-hopu. Jego wizja niezależności twórczej, budowania wspólnoty i rozwijania marki poza muzyką zainspirowała kolejne pokolenia artystów i uczyniła go niekwestionowaną legendą Wu-Tang Clan.