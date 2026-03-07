Nie żyje Koni. Współtworzył Beat Squad i PDG Kartel. Miał 43 lata

Zmarł Tomasz Konys, szerzej znany jako Koni. Miał zaledwie 43 lata. Informację o jego śmierci jako pierwszy przekazał przyjaciel i współtwórca zespołu, poznański raper Rafi, który w mediach społecznościowych napisał: „To był zaszczyt cię znać… Do zobaczenia po drugiej stronie”. Przyczyna śmierci nie została na razie ujawniona.

Filar poznańskiej sceny hip‑hopowej

Koni był kluczową postacią poznańskiego Beat Squad, w którym tworzył wraz z Rafim, Czarnym i Barneyem. Grupa przez lata wyznaczała trendy w lokalnym środowisku rapowym, wyróżniając się nietypowymi brzmieniami i inspiracjami z muzyki lat 70. i 80.

Raper był również współtwórcą kolektywu PDG Kartel, powstałego we współpracy z ekipą Killaz Group (w skład której wchodzili m.in. donGURALesko i Kaczor). Kolektyw odegrał istotną rolę w rozwoju polskiego hip‑hopu w latach 90. i na początku 2000‑tych.

Reakcje środowiska muzycznego

Śmierć Koni spotkała się z poruszeniem w środowisku muzycznym i wśród fanów. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne wpisy wspominające jego wkład w rozwój gatunku, m.in. od Peji i donGURALesko. Jego odejście stanowi poważną stratę dla poznańskiego i polskiego hip‑hopu.