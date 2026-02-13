Nie żyje Jarosław Lach. Współzałożyciel Aya RL miał 65 lat

wieku 65 lat zmarł Jarosław Lach – gitarzysta i współzałożyciel legendarnej formacji Aya RL. Informację o śmierci przekazała rodzina muzyka, publikując szczegóły uroczystości pogrzebowych oraz szczególną prośbę do uczestników.

Paweł Kukiz żegna przyjaciela

Poruszający wpis w mediach społecznościowych opublikował Paweł Kukiz, który współtworzył Aya RL.

„Pustka… I wielki żal, Jarek, że nigdy nie dawałeś sobie pomóc… Że chowałeś się sam przed sobą…” – napisał wokalista, żegnając wieloletniego kolegę z zespołu.

Słowa Kukiza pokazują, jak silna więź łączyła muzyków, którzy razem tworzyli jeden z najważniejszych projektów polskiej sceny alternatywnej lat 80.

Pogrzeb Jarosława Lacha – szczegóły uroczystości

Msza święta odbędzie się 14 lutego o godz. 9:00 w Bazylice św. Jakuba i Agnieszki w Nysie. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na godz. 14:30 na cmentarzu Starym Komunalnym.

Rodzina zaapelowała, aby zamiast kwiatów przekazać datki na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Kim był Jarosław Lach? Historia Aya RL

Zespół Aya RL powstał wiosną 1984 roku w Warszawie. Założyli go Igor Czerniawski oraz Paweł Kukiz i Jarosław Lach – muzycy związani wcześniej z grupą Hak.

Pierwsze nagranie tria, „Jazz”, spotkało się z umiarkowanym zainteresowaniem, ale kolejny utwór – „Skóra” – stał się wielkim przebojem i hymnem pokolenia wychowanego na festiwalach w Jarocinie.

Debiutancki album „Aya RL” z 1986 roku, zwany „Czerwonym”, uchodzi za artystyczne apogeum zespołu. Utwory z płyty trafiły także do filmów dokumentujących jarocińską scenę muzyczną lat 80.

Emigracja i powroty na scenę

W 1985 roku Jarosław Lach wyjechał do USA, co znacząco wpłynęło na dalsze losy zespołu. Aya RL kilkukrotnie wracała na scenę, a w latach 90. działała jako duet instrumentalny.

Ostatni występ w oryginalnym składzie odbył się 15 października 2011 roku w warszawskim klubie Stodoła podczas koncertu charytatywnego „Help Maciek”.

Śmierć Jarosława Lacha to ogromna strata dla fanów polskiej muzyki alternatywnej i rockowej. Jego twórczość z Aya RL na zawsze pozostanie ważnym elementem historii polskiej sceny lat 80.