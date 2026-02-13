CGM

Nie żyje Jarosław Lach. Współzałożyciel Aya RL miał 65 lat

Zespół Aya RL powstał wiosną 1984 roku w Warszawie

2026.02.13

opublikował:

Nie żyje Jarosław Lach. Współzałożyciel Aya RL miał 65 lat

wieku 65 lat zmarł Jarosław Lach – gitarzysta i współzałożyciel legendarnej formacji Aya RL. Informację o śmierci przekazała rodzina muzyka, publikując szczegóły uroczystości pogrzebowych oraz szczególną prośbę do uczestników.

Paweł Kukiz żegna przyjaciela

Poruszający wpis w mediach społecznościowych opublikował Paweł Kukiz, który współtworzył Aya RL.

„Pustka… I wielki żal, Jarek, że nigdy nie dawałeś sobie pomóc… Że chowałeś się sam przed sobą…” – napisał wokalista, żegnając wieloletniego kolegę z zespołu.

Słowa Kukiza pokazują, jak silna więź łączyła muzyków, którzy razem tworzyli jeden z najważniejszych projektów polskiej sceny alternatywnej lat 80.

Pogrzeb Jarosława Lacha – szczegóły uroczystości

Msza święta odbędzie się 14 lutego o godz. 9:00 w Bazylice św. Jakuba i Agnieszki w Nysie. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na godz. 14:30 na cmentarzu Starym Komunalnym.

Rodzina zaapelowała, aby zamiast kwiatów przekazać datki na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Kim był Jarosław Lach? Historia Aya RL

Zespół Aya RL powstał wiosną 1984 roku w Warszawie. Założyli go Igor Czerniawski oraz Paweł Kukiz i Jarosław Lach – muzycy związani wcześniej z grupą Hak.

Pierwsze nagranie tria, „Jazz”, spotkało się z umiarkowanym zainteresowaniem, ale kolejny utwór – „Skóra” – stał się wielkim przebojem i hymnem pokolenia wychowanego na festiwalach w Jarocinie.

Debiutancki album „Aya RL” z 1986 roku, zwany „Czerwonym”, uchodzi za artystyczne apogeum zespołu. Utwory z płyty trafiły także do filmów dokumentujących jarocińską scenę muzyczną lat 80.

Emigracja i powroty na scenę

W 1985 roku Jarosław Lach wyjechał do USA, co znacząco wpłynęło na dalsze losy zespołu. Aya RL kilkukrotnie wracała na scenę, a w latach 90. działała jako duet instrumentalny.

Ostatni występ w oryginalnym składzie odbył się 15 października 2011 roku w warszawskim klubie Stodoła podczas koncertu charytatywnego „Help Maciek”.

Śmierć Jarosława Lacha to ogromna strata dla fanów polskiej muzyki alternatywnej i rockowej. Jego twórczość z Aya RL na zawsze pozostanie ważnym elementem historii polskiej sceny lat 80.

Tagi


Popularne newsy

ANYMA w Stoczni Gdańskiej. Sensacyjny występ po raz pierwszy w Polsce
NEWS

ANYMA w Stoczni Gdańskiej. Sensacyjny występ po raz pierwszy w Polsce

Doda z nowym, bardzo osobistym singlem: „Kilka dróg na szczyt, by tylko poczuć coś, lecz nie mam z kim”
NEWS

Doda z nowym, bardzo osobistym singlem: „Kilka dróg na szczyt, by tylko poczuć coś, lecz nie mam z kim”

Kurt Cobain został zamordowany? Eksperci wskazują na nowe dowody
NEWS

Kurt Cobain został zamordowany? Eksperci wskazują na nowe dowody

Los Angeles zainspirowało Bedoesa. Raper chce otworzyć barbershop i studio tatuażu, które będzie ważne dla rozwoju tej sztuki w Polsce
NEWS

Los Angeles zainspirowało Bedoesa. Raper chce otworzyć barbershop i studio tatuażu, które będzie ważne dla rozwoju tej sztuki w Polsce

Fagata chwali się, że „zajebi*cie robi pał* i nikt jej do tego nie zmusza”, w nowym numerze z Frostim
NEWS

Fagata chwali się, że „zajebi*cie robi pał* i nikt jej do tego nie zmusza”, w nowym numerze z Frostim

Kazik zniknął z mediów pod koniec roku. Teraz zdjęcie z liderem Kultu pokazał Muniek Staszczyk: „Punks Not Dead!”
NEWS

Kazik zniknął z mediów pod koniec roku. Teraz zdjęcie z liderem Kultu pokazał Muniek Staszczyk: „Punks Not Dead!”

Występ Bad Bunny’ego czwartym najchętniej oglądanym halftime show w historii
NEWS

Występ Bad Bunny’ego czwartym najchętniej oglądanym halftime show w historii

Polecane

CGM
T.Love ogłosił ważną zmianę w zespole: „Nie możemy się doczekać, kiedy będziemy mogli zaprezentować Wam tę nową energię na koncertach”

T.Love ogłosił ważną zmianę w zespole: „Nie możemy się doczekać, ...

"Cieszymy się niezmiernie, że nadszedł ten moment"

59 minut temu

CGM
Drake kupił czapkę Pablo Escobara? Bandyta był odpowiedzialny za śmierć od czterech do pięciu tysięcy osób

Drake kupił czapkę Pablo Escobara? Bandyta był odpowiedzialny za śmier ...

Drake po raz kolejny zaskoczył fanów swoją kolekcją unikatowych przedmiotów

13 godzin temu

CGM
Harry Styles organizuje przedpremierowe odsłuchy nowego albumu w 40 miastach

Harry Styles organizuje przedpremierowe odsłuchy nowego albumu w 40 mi ...

Start odsłuchów już 18 lutego

15 godzin temu

CGM
Występ Bad Bunny’ego czwartym najchętniej oglądanym halftime show w historii

Występ Bad Bunny’ego czwartym najchętniej oglądanym halftime show w hi ...

Lepsi od Bud Bynny'ego tylko Jackson, Usher i Lamar

15 godzin temu

CGM
Kazik zniknął z mediów pod koniec roku. Teraz zdjęcie z liderem Kultu pokazał Muniek Staszczyk: „Punks Not Dead!”

Kazik zniknął z mediów pod koniec roku. Teraz zdjęcie z liderem Kultu ...

Muniek Staszczyk od początku wspierał Kazika

16 godzin temu

CGM
Fagata chwali się, że „zajebi*cie robi pał* i nikt jej do tego nie zmusza”, w nowym numerze z Frostim

Fagata chwali się, że „zajebi*cie robi pał* i nikt jej do tego n ...

Jeśli macie ochotę, na przesadnie wulgarny numer w Tłusty czwartek, to zapraszamy

20 godzin temu