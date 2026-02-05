Nie żyje Damian Chatys. 26-letni raper i youtuber popełnił samobojstwo w szpitalu psychiatrycznym

W sieci pojawiła się tragiczna informacja o śmierci Damiana Chatysa, znanego internautom jako Chati. 26-letni youtuber i raper od lat zmagał się z depresją, o której mówił otwarcie. O jego śmierci poinformowała siostra, publikując poruszające nagranie na TikToku.

Kim był Damian Chatys?

Damian Chatys zdobył rozpoznawalność jako twórca internetowy poruszający tematykę rapu. Prowadził popularny cykl „Rap w prawdziwym życiu”, który zgromadził wokół niego dużą i zaangażowaną społeczność. Równolegle rozwijał się jako raper i aktywnie tworzył muzykę.

Trzy lata temu nagle zniknął z internetu, co wywołało falę spekulacji i plotek wśród fanów. Dopiero teraz ujawniono, co naprawdę się wydarzyło.

Damian Chatys nie żyje. Głos zabrała jego siostra

O śmierci Chatysa poinformowała jego siostra Justyna. Jak wyjaśniła, Damian zmarł w sierpniu zeszłego roku w szpitalu psychiatrycznym, jednak rodzina dopiero teraz zdecydowała się upublicznić tę informację.

W nagraniu opublikowanym na TikToku kobieta podkreśliła, że jej celem nie jest sensacja, a walka z dezinformacją.

„Nie robię tego dla sensacji ani z potrzeby tłumaczenia się, tylko po to, żeby podnieść świadomość na temat depresji i jak poważna choroba to jest”.

„Damian przegrał swoją walkę z tą chorobą”

Siostra rapera przypomniała, że Chatys nigdy nie ukrywał swoich problemów ze zdrowiem psychicznym. Wręcz przeciwnie – otwarcie mówił o depresji i próbował edukować innych.

„Żeby nakreślić wam, o co chodzi, to wiele osób, które go oglądało, wie, że Damian chorował na depresję. On nie krył się z tym. Stworzył też pewną kampanię, jaką jest My Depression, która miała szerzyć wiedzę na temat, jak bardzo trudna i zdradliwa jest to choroba. Niestety Damian przegrał swoją walkę z tą chorobą”.

Kampania „My Depression” była jednym z jego najważniejszych projektów społecznych i miała na celu zwiększanie świadomości na temat depresji.

Depresja, nerwica i uzależnienie od leków

Justyna ujawniła również, że choroba psychiczna Damiana była długotrwała i bardzo złożona. Raper zmagał się z depresją przez osiem lat, a z czasem pojawiły się kolejne problemy.