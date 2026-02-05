CGM

Nie żyje Damian Chatys. 26-letni raper i youtuber popełnił samobojstwo w szpitalu psychiatrycznym

Damian prowadził popularny cykl „Rap w prawdziwym życiu”

2026.02.05

opublikował:

Nie żyje Damian Chatys. 26-letni raper i youtuber popełnił samobojstwo w szpitalu psychiatrycznym

W sieci pojawiła się tragiczna informacja o śmierci Damiana Chatysa, znanego internautom jako Chati. 26-letni youtuber i raper od lat zmagał się z depresją, o której mówił otwarcie. O jego śmierci poinformowała siostra, publikując poruszające nagranie na TikToku.

Kim był Damian Chatys?

Damian Chatys zdobył rozpoznawalność jako twórca internetowy poruszający tematykę rapu. Prowadził popularny cykl „Rap w prawdziwym życiu”, który zgromadził wokół niego dużą i zaangażowaną społeczność. Równolegle rozwijał się jako raper i aktywnie tworzył muzykę.

Trzy lata temu nagle zniknął z internetu, co wywołało falę spekulacji i plotek wśród fanów. Dopiero teraz ujawniono, co naprawdę się wydarzyło.

Damian Chatys nie żyje. Głos zabrała jego siostra

O śmierci Chatysa poinformowała jego siostra Justyna. Jak wyjaśniła, Damian zmarł w sierpniu zeszłego roku w szpitalu psychiatrycznym, jednak rodzina dopiero teraz zdecydowała się upublicznić tę informację.

W nagraniu opublikowanym na TikToku kobieta podkreśliła, że jej celem nie jest sensacja, a walka z dezinformacją.

„Nie robię tego dla sensacji ani z potrzeby tłumaczenia się, tylko po to, żeby podnieść świadomość na temat depresji i jak poważna choroba to jest”.

„Damian przegrał swoją walkę z tą chorobą”

Siostra rapera przypomniała, że Chatys nigdy nie ukrywał swoich problemów ze zdrowiem psychicznym. Wręcz przeciwnie – otwarcie mówił o depresji i próbował edukować innych.

„Żeby nakreślić wam, o co chodzi, to wiele osób, które go oglądało, wie, że Damian chorował na depresję. On nie krył się z tym. Stworzył też pewną kampanię, jaką jest My Depression, która miała szerzyć wiedzę na temat, jak bardzo trudna i zdradliwa jest to choroba. Niestety Damian przegrał swoją walkę z tą chorobą”.

Kampania „My Depression” była jednym z jego najważniejszych projektów społecznych i miała na celu zwiększanie świadomości na temat depresji.

Depresja, nerwica i uzależnienie od leków

Justyna ujawniła również, że choroba psychiczna Damiana była długotrwała i bardzo złożona. Raper zmagał się z depresją przez osiem lat, a z czasem pojawiły się kolejne problemy.

„Do samej depresji, na którą chorował 8 lat, doszła nerwica lękowa oraz uzależnienie od leków, które przepisywali mu lekarze. (…) Zdecydowałam się nagrać ten filmik, żeby to wyjaśnić, bo uważam, że on na to zasługuje”.

Tagi


Popularne newsy

Chappell Roan komentuje swoją kontrowersyjną stylizację na Grammy. „To wcale nie jest aż tak szokujące”
NEWS

Chappell Roan komentuje swoją kontrowersyjną stylizację na Grammy. „To wcale nie jest aż tak szokujące”

Post Malone i Dan Bilzerian pojawiają się na zdjęciach w nowych dokumentach Epsteina
NEWS

Post Malone i Dan Bilzerian pojawiają się na zdjęciach w nowych dokumentach Epsteina

Plemię Tongva, na którym stoi dom Billie Eilish, komentuje jej wypowiedź z Grammy Awards na temat ICE
NEWS

Plemię Tongva, na którym stoi dom Billie Eilish, komentuje jej wypowiedź z Grammy Awards na temat ICE

Maleńczuk ze sceny w Zamościu: „Czołem Pisiory! Wiem, że tak naprawdę jesteście porządnymi ludźmi, tylko presja społeczeństwa i otoczenia wpływa na to, jak głosujecie”
NEWS

Maleńczuk ze sceny w Zamościu: „Czołem Pisiory! Wiem, że tak naprawdę jesteście porządnymi ludźmi, tylko presja społeczeństwa i otoczenia wpływa na to, jak głosujecie”

Kali o Popku: „Ma okrutne nieprzepracowane traumy z dzieciństwa”
NEWS

Kali o Popku: „Ma okrutne nieprzepracowane traumy z dzieciństwa”

Malik Montana pierwszym polskim raperem w „On The Radar”. Nagranie już w sieci
NEWS

Malik Montana pierwszym polskim raperem w „On The Radar”. Nagranie już w sieci

Hejt wobec Ralpha Kaminskiego nie pozostał bez konsekwencji. Sąd nakazał publikację przeprosin
NEWS

Hejt wobec Ralpha Kaminskiego nie pozostał bez konsekwencji. Sąd nakazał publikację przeprosin

Polecane

CGM
10 milionów Blanki. Spektakularny sukces eurowizyjnego hitu

10 milionów Blanki. Spektakularny sukces eurowizyjnego hitu

To byl przełomowy moment w karierze piosenkarki

48 minut temu

CGM
Livka wskazała trzy ulubione albumy Taco Hemingway’a

Livka wskazała trzy ulubione albumy Taco Hemingway’a

Na szczycie rankingu znalazł się kultowy projekt

2 godziny temu

CGM
Męskie Granie 2026 oficjalnie ogłasza trasę. „Znajdziesz tu artystów, których znasz, ale też tych, których poznasz tego lata”

Męskie Granie 2026 oficjalnie ogłasza trasę. „Znajdziesz tu artystów, ...

Coma, Vito Bambino, Nosowska, Krzysztof Zalewski i inni na scenie Męskiego Grania 2026

4 godziny temu

CGM
Maleńczuk ze sceny w Zamościu: „Czołem Pisiory! Wiem, że tak naprawdę jesteście porządnymi ludźmi, tylko presja społeczeństwa i otoczenia wpływa na to, jak głosujecie”

Maleńczuk ze sceny w Zamościu: „Czołem Pisiory! Wiem, że tak nap ...

„Bardzo źle wydane pieniądze” - komentuje radna PiS.

5 godzin temu

CGM
Malik Montana: „To nie rap, bo raperzy to pi*dy, to styl życia chłopaków z ulicy”

Malik Montana: „To nie rap, bo raperzy to pi*dy, to styl życia c ...

Kazior i Malik Montana ukradli Matiza pod kolor zegarka

19 godzin temu

CGM
Lorde przekazuje 204 tysięcy dolarów na Organizacje Praw Imigrantów w Minnesocie

Lorde przekazuje 204 tysięcy dolarów na Organizacje Praw Imigrantów w ...

Wsparcie dla praw imigrantów

19 godzin temu