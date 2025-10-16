Szukaj
CGM

Nicki Minaj odwołała wydanie swojego nowego albumu. O wszystko obwinia Jaya-Z

Problemy z wydaniem albumu i spór o Tidal

2025.10.16

opublikował:

Nicki Minaj odwołała wydanie swojego nowego albumu. O wszystko obwinia Jaya-Z

Nicki Minaj ogłosiła, że nie wyda swojego nowego albumu i wprost obwinia o to Jay-Z. Artystka opublikowała serię wpisów na Twitterze, w których podkreśliła, że nie zamierza już nagrywać muzyki.

„Ok, nie wydam już albumu. koniec muzyki. Mam nadzieję, że jesteś teraz zadowolony teraz Mr. Carter. Bye, Barbz. Love you for life.”

 

Problemy z wydaniem albumu i spór o Tidal

Nicki Minaj wspomniała również o nieokreślonych osobach, które miały próbować zablokować jej muzykę:

„Nie chcą, żebym wydawała muzykę. Moje zwycięstwo sprawia, że czują się przegrani… Próbowali podpisać [Lil] Wayne, Drake’a i mnie.”

W tle pojawia się jej spór z Jayem-Z o udziały w platformie streamingowej Tidal. Minaj twierdzi, że początkowo miała 3% udziałów w Tidal w 2015 roku, a po sprzedaży platformy Jackowi Dorseyowi w 2021 roku zaoferowano jej zaledwie 1 milion dolarów zamiast 200 milionów dolarów, które według niej należały się za jej udziały.

Konflikty z Roc Nation i inne spory

Raperka nie szczędziła również krytyki Desiree Perez, CEO Roc Nation. Dodatkowo w ostatnim czasie Minaj była uwikłana w spór słowny z Cardi B, co potęguje medialny szum wokół jej osoby.

Czy Nicki Minaj naprawdę kończy z muzyką?

Na ten moment nie jest jasne, czy Minaj na stałe rezygnuje z albumu. Jej ostatni krążek, Pink Friday 2 (2023), otrzymał pozytywne recenzje i cztery gwiazdki od NME, a krytycy chwalili artystkę za kreatywność i popkulturowe odniesienia w tekstach.

Tagi


Popularne newsy

„Jak teraz ruch** do jego płyt” – Mes w dość dziwny sposób reaguje na śmierć D’Angelo
NEWS

„Jak teraz ruch** do jego płyt” – Mes w dość dziwny sposób reaguje na śmierć D’Angelo

D’Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat
NEWS

D’Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

Rosalia pozuje ze schabowym i pomidorową na warszawskiej Pradze
NEWS

Rosalia pozuje ze schabowym i pomidorową na warszawskiej Pradze

Kim Kardashian ujawnia prawdę o rozwodzie z Kanye Westem: „Musiałam ratować siebie”
NEWS

Kim Kardashian ujawnia prawdę o rozwodzie z Kanye Westem: „Musiałam ratować siebie”

Włodi i Ero JWP łączą siły. Nadchodzi wspólny album „Reszty nie trzeba”
NEWS

Włodi i Ero JWP łączą siły. Nadchodzi wspólny album „Reszty nie trzeba”

Żona Liroya odwołuje jego koncerty. Wszystko ze względu na zły stan zdrowia rapera
NEWS

Żona Liroya odwołuje jego koncerty. Wszystko ze względu na zły stan zdrowia rapera

Były mąż Britney: „Stała w drzwiach sypialni naszych synów z nożem w ręku, gdy oni spali”
NEWS

Były mąż Britney: „Stała w drzwiach sypialni naszych synów z nożem w ręku, gdy oni spali”

Polecane

CGM
Otsochodzi, Lohleq i Atutowy w „Ekipa Na Życie” 2025 – nowy singiel i teledysk „NAWETT JAK”

Otsochodzi, Lohleq i Atutowy w „Ekipa Na Życie” 2025 &#821 ...

Tarchomin stał się centrum muzyki - przedpremiera singla

6 minut temu

CGM
Britney Spears odpowiada na zarzuty byłego męża Kevina Federline’a

Britney Spears odpowiada na zarzuty byłego męża Kevina Federline’a

Federline wyraża troskę o dzieci

5 godzin temu

CGM
King Kylie czyli muzyczny debiut Kylie Jenner

King Kylie czyli muzyczny debiut Kylie Jenner

Kylie stworzyła profile muzyczne na portalach streamingowych

5 godzin temu

CGM
Pezet łączy siły z Matą i Kazem Bałagane. „Ten jak zebrał Awengersów” – komentuje Stasiak

Pezet łączy siły z Matą i Kazem Bałagane. „Ten jak zebrał Awenge ...

"Muzyka popularna" coraz bliżej

5 godzin temu

CGM
Kim Kardashian ujawnia prawdę o rozwodzie z Kanye Westem: „Musiałam ratować siebie”

Kim Kardashian ujawnia prawdę o rozwodzie z Kanye Westem: „Musiałam ra ...

Kim po raz pierwszy o kulisach swojego małżeństwa z Ye

5 godzin temu

CGM
Britney Spears zdradziła swojego męża z kobietą? Kevin Federline publikuje kontrowersyjne wspomnienia

Britney Spears zdradziła swojego męża z kobietą? Kevin Federline publi ...

Fragment książki „You Thought You Knew” trafił do mediów

5 godzin temu