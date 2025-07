Nick Cave zdradza jakie ma przedkoncertowe rytuały

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Unikalny rytuał Nicka Cave’a przed wejściem na scenę

Nick Cave, frontman Nick Cave and the Bad Seeds, ma swój wyjątkowy sposób na przygotowanie się do koncertu. Przed występem poświęca około 15 minut na ciszę i modlitwę, przywołując duchy bliskich mu osób, w tym zmarłego syna Arthura oraz innych członków rodziny i współpracowników. Ten duchowy rytuał pomaga mu skupić się i odnaleźć wewnętrzną siłę przed występem.

Jak Nick Cave finalizuje swoje utwory?

Artysta podkreśla, że najtrudniejszym momentem w procesie twórczym jest początkowa inspiracja. Gdy pomysł już się pojawi, traktuje go jak zobowiązanie, które musi dokończyć z honorem i zaangażowaniem. To podejście sprawia, że każdy utwór zostaje dopracowany i ukończony z pasją.

Znaczenie duchowości i dyscypliny w twórczości muzycznej

Nick Cave łączy w swojej pracy muzycznej elementy duchowości i dyscypliny, co przekłada się na autentyczność jego występów i nagrań. Jego rytuały i podejście do pracy inspirują wielu artystów oraz fanów na całym świecie.