Natalia Szroeder rapuje wersy Eminema i Taco Hemingwaya

Na kanale ELLE Polska pojawił się kolejny odcinek „ELLE Music Game”. Jego bohaterką Natalia Szroeder, która – zgodnie z założeniami cyklu – dostaje 15 haseł, do których w ciągu 10 minut musi dopasować dowolną piosenkę. Jedynym kryterium jest to, by w zaśpiewanym przez artystkę fragmencie utworu, znalazło się słowo będące hasłem.

Pierwszym wytypowanym dla wokalistki hasłem jest „monster”. Natalia sięgnęła po „Without Me” Eminema („I’ve created a monster / 'Cause nobody wants to see Marshall no more, they want Shady, I’m chopped liver / Well, if you want Shady, this is what I’ll give ya”). – To mój popisowy utwór – zdradza Natalia, deklarując, że śpiewa to na każdej imprezie.

W programie znalazło się miejsce także dla „Polskiego tanga” Taco Hemingwaya, z którym wokalistka skojarzyła słowo „Wisła” („Tańczę polskie tango / Nogi w błocie mam, bo Wisła to grząskie bagno / Narodowe barwy mamy jak Santa Claus / I to ma sens, bo przestałem wierzyć w Polskę dawno”).

Wokalistka sięgnęła ponadto po piosenki m.in. Beaty Kozidrak, Lany Del Rey, Bitaminy, sanah i Ani Dąbrowskiej.

To już druga wizyta Natalii w „ELLE Music Game”

Artystka pojawiła się w „ELLE Music Game” po raz drugi. Dla niej samej jest to dobra wiadomość, ponieważ – jak przyznaje – jest fanką tego formatu.

Poniżej prezentujemy nowy odcinek programu oraz pierwszą (sprzed trzech lat) wizytę Natalii w cyklu ELLE Polska.