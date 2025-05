Nadchodzi pośmiertny album DMX-a. Wiemy, kogo na nim usłyszymy

foto: P. Tarasewicz

W kwietniu minęły cztery lata od śmierci DMX-a. Latem dyskografia rapera powiększy się o nowe wydawnictwo. „DMX Features” będzie drugim, choć tak naprawdę pierwszym pośmiertnym albumem rapera. Dlaczego pierwszym? W maju 2021 r. światło dzienne ujrzał krążek „Exodus”. Mimo iż ukazał się kilka tygodni po śmierci DMX-a, to raper zamknął pracę nad nim jeszcze za życia i wypuszczenie krążka było w planach. Teraz otrzymamy natomiast materiał, przy którym pracowano już po śmierci artysty, składając go z zakopanych w szufladzie (i nie tylko) nagrań.

Wiz Khalifa i Kevin Gates na „DMX Features”

Jak sugeruje tytuł, „DMX Features” będzie zbiorem utworów nagranych wspólnie z innymi artystami. W większości mają to być niepublikowane wcześniej nagrania. Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona, poznaliśmy natomiast pierwszy singiel i ksywki kilku zaproszonych raperów. Wiemy, że na płycie pojawi się Joyner Lucas, którego słyszymy w singlowym kawałku „Bring Out The Worst”. Ponadto już teraz ujawniono, że na „DMX Features” znajdą się utwory, w nagraniu których uczestniczyli Wiz Khalifa i Kevin Gates.