MTV kończy erę muzycznych kanałów. Ostatni klipem wyemitowanym przez stację było „Video Killed The Radio Star”

W symbolicznym zwieńczeniu długoletniej historii, MTV zamknęło wszystkie pozostałe kanały poświęcone wyłącznie teledyskom. Ostatnim wyemitowanym klipem był klasyk Buggles – „Video Killed The Radio Star”, który w 1981 roku otwierał pierwszą transmisję MTV w USA.
Koniec muzycznych kanałów w Wielkiej Brytanii i na świecie
Z dniem 31 grudnia 2025 z platform takich jak Sky i Virgin Media zniknęły stacje: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV oraz MTV Live. Główny kanał MTV wciąż pozostanie aktywny w Wielkiej Brytanii, jednak jego ramówka będzie koncentrować się głównie na programach reality, a nie na teledyskach.
Paramount Skydance, właściciel MTV, zamknął te same kanały w Irlandii, Niemczech, Austrii, Polsce, Francji, na Węgrzech, w Australii i Brazylii, co oznacza globalny koniec ery telewizyjnych teledysków w tej formie.
Historia MTV i kulturowe znaczenie
-
1981: MTV w USA startuje z klipem „Video Killed The Radio Star”
-
1985: Kanał transmituje Live Aid, jedno z największych wydarzeń muzycznych w historii
-
1987: Powstaje MTV Europe
-
1997: Startuje MTV UK, który jednak przestał emitować teledyski w 2011 roku, kierując je na kanały siostrzane
MTV stało się ikoną popkultury, premierując teledyski Michaela Jacksona, prowadząc kultowe show i inspirując pokolenia muzycznych fanów. Jednak wraz z popularyzacją YouTube’a i mediów społecznościowych, sposób konsumowania muzyki wideo diametralnie się zmienił.
Przyszłość MTV
Po połączeniu Paramount Global ze Skydance Media za 8 miliardów dolarów, szef David Ellison miał na celu cięcie kosztów i rozważano różne strategie odświeżenia marki. Pojawiły się spekulacje, że MTV może przekształcić się w platformę streamingową, rywalizującą z YouTube i Spotify, zachowując jednak swoje kultowe znaczenie w popkulturze.