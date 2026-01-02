MTV kończy erę muzycznych kanałów. Ostatni klipem wyemitowanym przez stację było „Video Killed The Radio Star”

W symbolicznym zwieńczeniu długoletniej historii, MTV zamknęło wszystkie pozostałe kanały poświęcone wyłącznie teledyskom. Ostatnim wyemitowanym klipem był klasyk Buggles – „Video Killed The Radio Star”, który w 1981 roku otwierał pierwszą transmisję MTV w USA.

Koniec muzycznych kanałów w Wielkiej Brytanii i na świecie

Z dniem 31 grudnia 2025 z platform takich jak Sky i Virgin Media zniknęły stacje: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV oraz MTV Live. Główny kanał MTV wciąż pozostanie aktywny w Wielkiej Brytanii, jednak jego ramówka będzie koncentrować się głównie na programach reality, a nie na teledyskach.

Paramount Skydance, właściciel MTV, zamknął te same kanały w Irlandii, Niemczech, Austrii, Polsce, Francji, na Węgrzech, w Australii i Brazylii, co oznacza globalny koniec ery telewizyjnych teledysków w tej formie.

Historia MTV i kulturowe znaczenie

1981: MTV w USA startuje z klipem „Video Killed The Radio Star”

1985: Kanał transmituje Live Aid , jedno z największych wydarzeń muzycznych w historii

1987: Powstaje MTV Europe

1997: Startuje MTV UK, który jednak przestał emitować teledyski w 2011 roku, kierując je na kanały siostrzane

MTV stało się ikoną popkultury, premierując teledyski Michaela Jacksona, prowadząc kultowe show i inspirując pokolenia muzycznych fanów. Jednak wraz z popularyzacją YouTube’a i mediów społecznościowych, sposób konsumowania muzyki wideo diametralnie się zmienił.

Przyszłość MTV

Po połączeniu Paramount Global ze Skydance Media za 8 miliardów dolarów, szef David Ellison miał na celu cięcie kosztów i rozważano różne strategie odświeżenia marki. Pojawiły się spekulacje, że MTV może przekształcić się w platformę streamingową, rywalizującą z YouTube i Spotify, zachowując jednak swoje kultowe znaczenie w popkulturze.