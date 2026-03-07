CGM

Miuosh do 10-latki w MBTM: „Nie odstajesz od tego, co w Polsce jest na topie jeśli chodzi o damski rap"

Najnowsza edycja legendarnego programu „Must Be The Music” wystartowała

2026.03.07

Miuosh do 10-latki w MBTM: „Nie odstajesz od tego, co w Polsce jest na topie jeśli chodzi o damski rap”

Foto: K. Szczęsny

Nowa edycja programu Must Be The Music właśnie wystartowała. Trzynasty sezon muzycznego show Polsat przyniósł widzom wiele emocji, a już pierwszy odcinek castingowy pokazał ogromną różnorodność talentów – od solistów i zespołów po instrumentalistów i duety.

Jednym z najbardziej zapamiętanych występów była prezentacja zaledwie 10-letniej uczestniczki z Wilna, która zachwyciła jurorów swoją energią i umiejętnościami rapowymi.

Laura Moskal zachwyciła jury coverem „Can’t Hold Us”

Laura Moskal ma 10 lat i pochodzi z Wilna. Na scenie programu wykonała cover utworu Can’t Hold Us autorstwa Macklemore i Ryan Lewis.

Młoda artystka od czterech lat rozwija swoje umiejętności muzyczne – uczy się gry na fortepianie oraz śpiewu pop i jazzu w szkole muzycznej w Wilnie. Dodatkowo doskonali wokal w szkole wokalnej w Polsce. Dla Laury śpiew i muzyka to sposób na opowiadanie historii i wyrażanie emocji.

Jej występ spotkał się z ogromnym entuzjazmem jurorów, którzy jednogłośnie przyznali jej cztery razy „TAK”.

Miuosh zachwycony występem 10-latki

Największe emocje po występie młodej artystki okazał Miuosh, który nie krył swojego zaskoczenia poziomem rapu zaprezentowanym przez 10-latkę.

„To jest sztos!” – powiedział zaraz po zakończeniu występu.

Raper przyznał także, że początkowo nie spodziewał się tak dobrego wykonania:

„Ja się spodziewałem żenady z tym, jak ty powiedziałaś jeszcze, że będziesz Macklemore’a tutaj rapować. Autentycznie, od pierwszego wersu byłem rozbity”.

Juror dodał również, że technika dziewczynki dorównuje poziomowi popularnych artystek rapowych w Polsce:

„Szczerze? Nie odstajesz na ten moment, jeżeli chodzi o technikę od tego, co w Polsce jest na topie playlist, jeśli chodzi o damski rap”.

Na koniec zachęcił młodą uczestniczkę do dalszego rozwijania talentu:

„Jestem zszokowany, nie porzucaj tego, co? Ja bym bardzo chciał, żebyś była blisko tego, bo wiem, że ta muzyka będzie wyglądać lepiej dzięki tobie za parę lat”.

Jury i prowadzący w nowej edycji programu

W trzynastej edycji Must Be The Music uczestników ocenia czteroosobowe jury:

  • Sebastian Karpiel-Bułecka – lider zespołu Zakopower

  • Miuosh – raper i producent muzyczny

  • Natalia Szroeder – wokalistka i autorka tekstów

  • Dawid Kwiatkowski – popularny wokalista młodego pokolenia

Program prowadzą: Maciej Rock, Patricia Kazadi oraz Adam Zdrójkowski.

„Must Be The Music” szansą na karierę

Program od lat daje młodym artystom szansę na zaistnienie w branży muzycznej. Przykładem jest zwycięski duet Alien i Majtis, którzy wygrali poprzednią edycję i przyznają, że udział w show całkowicie odmienił ich życie.

Już pierwszy odcinek nowego sezonu pokazuje, że widzowie mogą spodziewać się wielu wyjątkowych występów i historii, które mogą rozpocząć wielkie kariery na polskiej scenie muzycznej.

