Miuosh do 10-latki w MBTM: „Nie odstajesz od tego, co w Polsce jest na topie jeśli chodzi o damski rap”

Foto: K. Szczęsny
Nowa edycja programu Must Be The Music właśnie wystartowała. Trzynasty sezon muzycznego show Polsat przyniósł widzom wiele emocji, a już pierwszy odcinek castingowy pokazał ogromną różnorodność talentów – od solistów i zespołów po instrumentalistów i duety.
Jednym z najbardziej zapamiętanych występów była prezentacja zaledwie 10-letniej uczestniczki z Wilna, która zachwyciła jurorów swoją energią i umiejętnościami rapowymi.
Laura Moskal zachwyciła jury coverem „Can’t Hold Us”
Laura Moskal ma 10 lat i pochodzi z Wilna. Na scenie programu wykonała cover utworu Can’t Hold Us autorstwa Macklemore i Ryan Lewis.
Młoda artystka od czterech lat rozwija swoje umiejętności muzyczne – uczy się gry na fortepianie oraz śpiewu pop i jazzu w szkole muzycznej w Wilnie. Dodatkowo doskonali wokal w szkole wokalnej w Polsce. Dla Laury śpiew i muzyka to sposób na opowiadanie historii i wyrażanie emocji.
Jej występ spotkał się z ogromnym entuzjazmem jurorów, którzy jednogłośnie przyznali jej cztery razy „TAK”.
Miuosh zachwycony występem 10-latki
Największe emocje po występie młodej artystki okazał Miuosh, który nie krył swojego zaskoczenia poziomem rapu zaprezentowanym przez 10-latkę.
„To jest sztos!” – powiedział zaraz po zakończeniu występu.
Raper przyznał także, że początkowo nie spodziewał się tak dobrego wykonania:
„Ja się spodziewałem żenady z tym, jak ty powiedziałaś jeszcze, że będziesz Macklemore’a tutaj rapować. Autentycznie, od pierwszego wersu byłem rozbity”.
Juror dodał również, że technika dziewczynki dorównuje poziomowi popularnych artystek rapowych w Polsce:
„Szczerze? Nie odstajesz na ten moment, jeżeli chodzi o technikę od tego, co w Polsce jest na topie playlist, jeśli chodzi o damski rap”.
Na koniec zachęcił młodą uczestniczkę do dalszego rozwijania talentu:
„Jestem zszokowany, nie porzucaj tego, co? Ja bym bardzo chciał, żebyś była blisko tego, bo wiem, że ta muzyka będzie wyglądać lepiej dzięki tobie za parę lat”.
Jury i prowadzący w nowej edycji programu
W trzynastej edycji Must Be The Music uczestników ocenia czteroosobowe jury:
-
Sebastian Karpiel-Bułecka – lider zespołu Zakopower
-
Miuosh – raper i producent muzyczny
-
Natalia Szroeder – wokalistka i autorka tekstów
-
Dawid Kwiatkowski – popularny wokalista młodego pokolenia
Program prowadzą: Maciej Rock, Patricia Kazadi oraz Adam Zdrójkowski.
„Must Be The Music” szansą na karierę
Program od lat daje młodym artystom szansę na zaistnienie w branży muzycznej. Przykładem jest zwycięski duet Alien i Majtis, którzy wygrali poprzednią edycję i przyznają, że udział w show całkowicie odmienił ich życie.
Już pierwszy odcinek nowego sezonu pokazuje, że widzowie mogą spodziewać się wielu wyjątkowych występów i historii, które mogą rozpocząć wielkie kariery na polskiej scenie muzycznej.