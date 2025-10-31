Szukaj
Międzypokoleniowy dialog Pezeta. Dziś premiera abumu „Muzyka Popularna”

Nowe brzmienie i klasyka w jednym

2025.10.31

opublikował:

Dziś swoją premierę ma długo wyczekiwany album Pezeta – „Muzyka Popularna”. To wyjątkowy, rozbudowany projekt, który stanowi międzypokoleniowy dialog w polskim rapie. Na płycie znalazły się aż 22 utwory oraz imponująca lista gości reprezentujących różne style i generacje.

„Muzyka Popularna” to odważne połączenie klasycznego rapu z nowoczesnymi środkami wyrazu. Pezet, pozostając wierny swojemu charakterystycznemu stylowi, otwiera się na współczesne brzmienia i trendy. W efekcie powstała płyta, na której doświadczenie spotyka świeżość, a klasyka łączy się z nowoczesnością.

Artysta podkreśla, że jego najnowszy projekt nie jest autobiograficznym zapisem codzienności, lecz ponadczasową opowieścią osadzoną pomiędzy wspomnieniami a wyobrażeniem o tym, jak dziś mógłby tworzyć jako młody twórca.

„To odbicie się od współczesnych środków wyrazu i zaadaptowanie ich do swojego stylu” – mówi Pezet.

Goście i współprace na „Muzyce Popularnej”

Na płycie pojawia się imponująca lista gości, łącząca różne pokolenia i style. Obok takich artystów jak Mata, Kaz Bałagane czy Kizo, znajdziemy tu również Louis Villain, Eldo, Chivas, Faustyna Maciejczuk, Hanafi czy Rene. To symboliczne spotkanie trzech pokoleń polskiego rapu – od legend po reprezentantów nowej fali.

Albumowi towarzyszą również dwa dodatkowe wydawnictwa:

  • „00EP” – efekt współpracy Pezeta z młodymi twórcami (m.in. BSK, 3BRAT, vkie, bango balenci),

  • „PRZEJŚCIE 25EP” – wspólny materiał z producentem Ajronem.

„Paweł z Ursynowa” – dokument o Pezecie

Premiera albumu zbiegła się z debiutem dokumentu „Paweł z Ursynowa”, dostępnego na platformie CANAL+. Film ukazuje osobistą historię artysty – człowieka, który mimo upływu lat wciąż potrafi zaskakiwać szczerością, dojrzałością i świeżym spojrzeniem na muzykę.

Tracklista „Muzyki Popularnej”

1. Gdy przegrywasz (prod. Kubi Producent)
2. Odległość (prod. favst)
3. Pierwszy track (prod. Pedro)
4. Interfejs (prod. Auer)
5. Casa de papel skit (prod. PSR, Pedro, Auer, DKanee, prod_rvmen)
6. Casa de papel (prod. PSR, Pedro, Auer, DKanee, prod_rvmen)
7. Z Polski (prod. Da Vosk Docta, favst)
8. Zizu (prod. Louis Villain, Jonatan)
9. Presja środowiska feat. Michał Lange (prod. Auer)
10. Plan B feat. Mata, Kaz Bałagane (prod. Pedro, Frenkie G)
11. Remake (prod. Deemz)
12. Miasta portowe feat. Kizo (prod. BeMelo)
13. Głupi sen (prod. Jonatan)
14. Czarne lustro (prod. Leśny, cuty Blaki Selektah)
15. Nitro (prod. Jonatan)
16. Zachody i zorze (prod. Bruno)
17. Happysad feat. Hanafi (prod. Hubi, Err Bits, Adash)
18. Lepiej gonić niż złapać (prod. Jonatan)
19. Wendy Darling feat. Faustyna Maciejczuk (prod. favst)
20. Przyciemnione szyby feat. Rene (prod. Raff J.R.)
21. Lowlife feat. Chivas (prod. Err Bits)
22. Złamałem kark feat. Louis Villain (prod. Louis Villain)

Tracklista “00EP”

1. Pezet x BSK „Top 5”
2. Pezet x 3BRAT/Bruno „Błogosławieństwa”
3. Pezet x vkie „Mural”
4. Pezet x bango balenci „Argument”

Tracklista “Przejście 25EP”

1.⁠ ⁠W moim świecie
2.⁠ ⁠⁠Puste ulice
3.⁠ ⁠⁠Przypomina mi
4.⁠ ⁠⁠Rozdział
5.⁠ ⁠⁠Zimny
6.⁠ ⁠⁠Wołanie feat. Eldo

