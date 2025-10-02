Szukaj
Mes apeluje do fanów: „Nie zaśmiecajcie sobie głowy disco-polo”

Czyżby kolejna szpilka wbita Tedemu?

2025.10.02

Mes o albumie „Bukowski” i zmyśle słuchu

– Nad tym albumem pracowali najlepsi z najlepszych. Wiele miesięcy. Spodoba się Wam, trust me. To sezonowana wołowina, a nie ledwo ciepły kubek knora. Niby to kalorie i to też kalorie, ale jak już za coś płacisz i ma to wniknąć w Twój organizm (trzymając się kulinarnej metafory, że muzyka wchodzi w uszy, tak jak żarcie wchodzi w Twoje kiszki) to ja bym wybrał wysoką jakość. Kiedy przyjmujesz dźwięki one dosłownie wpadają Ci do głowy. Zmysł słuchu ma odbiornik w bezpośrednim sąsiedztwie mózgu – dbajcie o niego! Nie zaśmiecajcie plastikowym diskiem polem i fałszywą treścią: to Wasze umysły, nowych mieć nie będziecie – napisał Mes na swoim Instagramie. 

Szpilki w stronę TDF-a i disco-polo

W tekście Mesa można wyczuć aluzję do konfliktu z TDF-em Przypomnijmy, że niedawno Numer Raz w jednym z wywiadów wspominał, że jego były kolega z zespołu zajmuje wie tworzeniem disco-polo.

Perorder „Bukowskiego

„Bukowskiego” można już zamawiać na tentypmes.com 🙄 i mój autograf też się na tym fizyku znajdzie – napisał w poście Mes. Warto zwrócić uwagę szczególnie na końcówkę adresu, ponieważ jeśli się pomylicie i z rozpędu wpiszecie tentypmes.pl, traficie na preorder wydawnictwa „EP.ITAFIUM”, czyli zbioru dissów, które Tede wypuścił na Mesa w ich beefie. Jak do tego doszło? Mes nie dopilnował, by domena tentypmes.pl należała do niego, więc Tede i jego ekipa koncertowo strollowali go, podszywając się pod jego preorder swoim.

 

