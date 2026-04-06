Mel B zaprzecza plotkom o trasie Spice Girls

"Musimy to zrobić we właściwy sposób"

2026.04.06

Spice Girls

Mel B w najnowszym wywiadzie rozwiała spekulacje dotyczące reaktywacji Spice Girls w formie pełnej trasy koncertowej. Artystka podkreśliła, że choć zbliża się 30. rocznica powstania zespołu, fani nie powinni spodziewać się wspólnego tournée.

30. rocznica zespołu i plany dokumentalne

W rozmowie z magazynem Hello! Mel B odniosła się także do pogłosek o produkcji dokumentu na platformie Netflix, podobnego do mini-serialu o Take That. Artystka zaznaczyła, że choć wszystkie członkinie zespołu rozważały ten pomysł, projekt wciąż nie jest pewny.

„Musimy to zrobić we właściwy sposób i szczerze” – stwierdziła.

Brak trasy koncertowej – decyzja zespołu

Mel B jednoznacznie zaznaczyła:

„Nie dzieje się to, jeśli się wydarzy, będzie to dla mnie szok”.

Dodała, że nie można zmuszać wszystkich członków zespołu do trasy koncertowej, jeśli nie mają na to ochoty.

Podobny ton przyjęła Mel C (Sporty Spice), która w ostatnim tygodniu potwierdziła, że nie planuje się Spice Girls 30th reunion tour w tym roku, choć zespół „chce coś zrobić”.

Historia wspólnych występów i reaktywacji

Ostatni raz Spice Girls wystąpiły razem publicznie podczas ceremonii zamknięcia London Olympics, a także na niespodziewanym koncercie „Stop” na 50. urodzinach Victorii Beckham w 2024 roku.

W 2019 roku grupa odbyła już reunion tour, choć nie brała w niej udziału Beckham. Wielokrotnie w przeszłości pojawiały się zarówno zapowiedzi, jak i dementi dotyczące reaktywacji zespołu.

