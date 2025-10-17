Mata w kawałku z Pezeta i Kazem Bałaganem: „Już nie raz celowałem sobie bez powodu w głowę”

Trzech artystów, trzy pokolenia i jedno miasto
Pezet wraca z kolejnym singlem promującym nadchodzący album „Muzyka Popularna”. Utwór „Plan B”, nagrany wspólnie z Kazem Bałagane i Matą, to spotkanie trzech pokoleń polskiego rapu – artystów, którzy reprezentują różne style, doświadczenia i perspektywy, ale łączy ich jedno miasto: Warszawa.
W utworze słychać liryczny perfekcjonizm Pezeta, świeżość i bezpretensjonalność Maty oraz chłodny dystans Kaza Bałagane. W klipie, utrzymanym w miejskim klimacie, Warszawa pokazana jest bez filtrów – surowa, autentyczna i prawdziwa.
„Plan B” – opowieść o konsekwencji i pewności siebie
„Plan B” to nie tylko muzyczna kolaboracja, ale też refleksja nad wyborem własnej drogi i wiernością sobie. Każdy z artystów wnosi do utworu swoją perspektywę – od doświadczenia Pezeta, przez luz Maty, po uliczny chłód Kaza.
To symboliczne spotkanie twórców, którzy razem pokazują, że polski rap wciąż potrafi łączyć pokolenia i przekraczać gatunkowe granice.
„Muzyka Popularna” – nowy album Pezeta już 31 października
Nowy album Pezeta, zatytułowany „Muzyka Popularna”, ukaże się 31 października 2025 roku. Płytę można zamówić w przedsprzedaży na stronie www.muzykapopularna.pl
Imponująca lista gości i producentów
Na „Muzyce Popularnej” pojawia się imponująca lista artystów i producentów. Gościnnie wystąpili m.in.: Mata, Kaz Bałagane, Kizo, Louis Villain, Chivas, Rene, Faustyna Maciejczuk, Michał Lange, Hanafi.
Za produkcję odpowiadają czołowi twórcy sceny: Kubi Producent, favst, Pedro, Auer, Jonatan, Louis Villain, BeMelo, Err Bits, Bruno i inni.
To album, który łączy trzy pokolenia polskiego rapu – klasyków, artystów przełomu trapowego oraz młodych twórców alternatywnych. Łącznikiem jest Pezet – głos generacji lat 2000 i jeden z najważniejszych raperów w historii gatunku.
Pezet – tracklista albumu „Muzyka Popularna”
-
Gdy przegrywasz (prod. Kubi Producent)
-
Odległość (prod. favst)
-
Pierwszy track (prod. Pedro)
-
Interfejs (prod. Auer)
-
Casa de papel skit (prod. PSR, Pedro, Auer, DKanee, prod_rvmen)
-
Casa de papel (prod. PSR, Pedro, Auer, DKanee, prod_rvmen)
-
Z Polski (prod. Da Vosk Docta, favst)
-
Zizu (prod. Louis Villain, Jonatan)
-
Presja środowiska feat. Michał Lange (prod. Auer)
-
Plan B feat. Mata, Kaz Bałagane (prod. Pedro, Frenkie G)
-
Remake (prod. Deemz)
-
Miasta portowe feat. Kizo (prod. BeMelo)
-
Głupi sen (prod. Jonatan)
-
Czarne lustro (prod. Leśny, cuty Blaki Selektah)
-
Nitro (prod. Jonatan)
-
Zachody i zorze (prod. Bruno)
-
Happysad feat. Hanafi (prod. Hubi, Err Bits, Adash)
-
Lepiej gonić niż złapać (prod. Jonatan)
-
Wendy Darling feat. Faustyna Maciejczuk (prod. favst)
-
Przyciemnione szyby feat. Rene (prod. Raff J.R.)
-
Lowlife feat. Chivas (prod. Err Bits)
-
Złamałem kark feat. Louis Villain (prod. Louis Villain)