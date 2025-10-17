Mata w kawałku z Pezeta i Kazem Bałaganem: „Już nie raz celowałem sobie bez powodu w głowę”

Trzech artystów, trzy pokolenia i jedno miasto

Pezet wraca z kolejnym singlem promującym nadchodzący album „Muzyka Popularna”. Utwór „Plan B”, nagrany wspólnie z Kazem Bałagane i Matą, to spotkanie trzech pokoleń polskiego rapu – artystów, którzy reprezentują różne style, doświadczenia i perspektywy, ale łączy ich jedno miasto: Warszawa.

W utworze słychać liryczny perfekcjonizm Pezeta, świeżość i bezpretensjonalność Maty oraz chłodny dystans Kaza Bałagane. W klipie, utrzymanym w miejskim klimacie, Warszawa pokazana jest bez filtrów – surowa, autentyczna i prawdziwa.

„Plan B” – opowieść o konsekwencji i pewności siebie

„Plan B” to nie tylko muzyczna kolaboracja, ale też refleksja nad wyborem własnej drogi i wiernością sobie. Każdy z artystów wnosi do utworu swoją perspektywę – od doświadczenia Pezeta, przez luz Maty, po uliczny chłód Kaza.

To symboliczne spotkanie twórców, którzy razem pokazują, że polski rap wciąż potrafi łączyć pokolenia i przekraczać gatunkowe granice.

„Muzyka Popularna” – nowy album Pezeta już 31 października

Nowy album Pezeta, zatytułowany „Muzyka Popularna”, ukaże się 31 października 2025 roku. Płytę można zamówić w przedsprzedaży na stronie www.muzykapopularna.pl

Imponująca lista gości i producentów

Na „Muzyce Popularnej” pojawia się imponująca lista artystów i producentów. Gościnnie wystąpili m.in.: Mata, Kaz Bałagane, Kizo, Louis Villain, Chivas, Rene, Faustyna Maciejczuk, Michał Lange, Hanafi.



Za produkcję odpowiadają czołowi twórcy sceny: Kubi Producent, favst, Pedro, Auer, Jonatan, Louis Villain, BeMelo, Err Bits, Bruno i inni.

To album, który łączy trzy pokolenia polskiego rapu – klasyków, artystów przełomu trapowego oraz młodych twórców alternatywnych. Łącznikiem jest Pezet – głos generacji lat 2000 i jeden z najważniejszych raperów w historii gatunku.

Pezet – tracklista albumu „Muzyka Popularna”