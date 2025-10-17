Szukaj
Mata w kawałku z Pezeta i Kazem Bałaganem: „Już nie raz celowałem sobie bez powodu w głowę”

Do sieci trafił numer "Plan B"

2025.10.17

opublikował:

Mata w kawałku z Pezeta i Kazem Bałaganem: „Już nie raz celowałem sobie bez powodu w głowę”

Trzech artystów, trzy pokolenia i jedno miasto

Pezet wraca z kolejnym singlem promującym nadchodzący album „Muzyka Popularna”. Utwór „Plan B”, nagrany wspólnie z Kazem Bałagane i Matą, to spotkanie trzech pokoleń polskiego rapu – artystów, którzy reprezentują różne style, doświadczenia i perspektywy, ale łączy ich jedno miasto: Warszawa.

W utworze słychać liryczny perfekcjonizm Pezeta, świeżość i bezpretensjonalność Maty oraz chłodny dystans Kaza Bałagane. W klipie, utrzymanym w miejskim klimacie, Warszawa pokazana jest bez filtrów – surowa, autentyczna i prawdziwa.

„Plan B” – opowieść o konsekwencji i pewności siebie

„Plan B” to nie tylko muzyczna kolaboracja, ale też refleksja nad wyborem własnej drogi i wiernością sobie. Każdy z artystów wnosi do utworu swoją perspektywę – od doświadczenia Pezeta, przez luz Maty, po uliczny chłód Kaza.
To symboliczne spotkanie twórców, którzy razem pokazują, że polski rap wciąż potrafi łączyć pokolenia i przekraczać gatunkowe granice.

„Muzyka Popularna” – nowy album Pezeta już 31 października

Nowy album Pezeta, zatytułowany „Muzyka Popularna”, ukaże się 31 października 2025 roku. Płytę można zamówić w przedsprzedaży na stronie www.muzykapopularna.pl

Imponująca lista gości i producentów

Na „Muzyce Popularnej” pojawia się imponująca lista artystów i producentów. Gościnnie wystąpili m.in.: Mata, Kaz Bałagane, Kizo, Louis Villain, Chivas, Rene, Faustyna Maciejczuk, Michał Lange, Hanafi.

Za produkcję odpowiadają czołowi twórcy sceny: Kubi Producent, favst, Pedro, Auer, Jonatan, Louis Villain, BeMelo, Err Bits, Bruno i inni.

To album, który łączy trzy pokolenia polskiego rapu – klasyków, artystów przełomu trapowego oraz młodych twórców alternatywnych. Łącznikiem jest Pezet – głos generacji lat 2000 i jeden z najważniejszych raperów w historii gatunku.

Pezet – tracklista albumu „Muzyka Popularna”

  1. Gdy przegrywasz (prod. Kubi Producent)

  2. Odległość (prod. favst)

  3. Pierwszy track (prod. Pedro)

  4. Interfejs (prod. Auer)

  5. Casa de papel skit (prod. PSR, Pedro, Auer, DKanee, prod_rvmen)

  6. Casa de papel (prod. PSR, Pedro, Auer, DKanee, prod_rvmen)

  7. Z Polski (prod. Da Vosk Docta, favst)

  8. Zizu (prod. Louis Villain, Jonatan)

  9. Presja środowiska feat. Michał Lange (prod. Auer)

  10. Plan B feat. Mata, Kaz Bałagane (prod. Pedro, Frenkie G)

  11. Remake (prod. Deemz)

  12. Miasta portowe feat. Kizo (prod. BeMelo)

  13. Głupi sen (prod. Jonatan)

  14. Czarne lustro (prod. Leśny, cuty Blaki Selektah)

  15. Nitro (prod. Jonatan)

  16. Zachody i zorze (prod. Bruno)

  17. Happysad feat. Hanafi (prod. Hubi, Err Bits, Adash)

  18. Lepiej gonić niż złapać (prod. Jonatan)

  19. Wendy Darling feat. Faustyna Maciejczuk (prod. favst)

  20. Przyciemnione szyby feat. Rene (prod. Raff J.R.)

  21. Lowlife feat. Chivas (prod. Err Bits)

  22. Złamałem kark feat. Louis Villain (prod. Louis Villain)

