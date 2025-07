Mariah Carey zapowiada pierwszy album od siedmiu lat. „Here For It All” powstało z legendarnym producentem

Mariah Carey oficjalnie ogłosiła swój szesnasty album studyjny zatytułowany „Here for It All”. Premiera płyty zaplanowana jest na 26 września 2025 roku, co wzbudziło duże zainteresowanie fanów na całym świecie. To pierwsze nowe wydawnictwo Carey od 2018 roku, kiedy ukazał się album „Caution”.

Współpraca z firmą Gamma i legendarnym producentem L.A. Reid

Nowy album powstaje we współpracy z firmą Gamma, założoną przez byłego dyrektora Apple, Larry’ego Jacksona. W roli współproducenta wykonawczego pojawił się także L.A. Reid, który wcześniej pracował z Carey przy jej przebojowych płytach, takich jak „The Emancipation of Mimi” czy „Memoirs of an Imperfect Angel”. Ta współpraca zapowiada powrót do muzycznych korzeni i wysokiego poziomu produkcji.

Single promujące album i data premiery

Pierwszym singlem z albumu „Here for It All” jest utwór „Type Dangerous”, który zadebiutował na liście Billboard Hot 100, osiągając 95. miejsce. Kolejnym singlem będzie piosenka „Sugar Sweet”, której premiera zaplanowana jest na 25 lipca 2025 roku. Cały album ma zawierać 11 utworów, które mają pokazać nową odsłonę Mariah Carey i jej ewolucję artystyczną.

Oczekiwania fanów na nowy materiał Mariah Carey

Fani z niecierpliwością czekają na premierę „Here for It All”, która zapowiada się jako ważny moment w karierze artystki. Choć szczegóły dotyczące gości na albumie nie zostały jeszcze ujawnione, sama obecność L.A. Reida oraz współpraca z Gamma podnoszą poziom oczekiwań. Mariah Carey ma szansę ponownie zaskoczyć muzyczny świat i dostarczyć materiał na miarę swoich największych hitów.